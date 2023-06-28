ДБР изъяло запчасти РФ более чем на 26 млн грн и отправит их на фронт
Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии сотрудников Хмельницкой таможни ГТС Украины изъяли два российских грузовика с товаром общей стоимостью 26 млн 102 тыс. грн. Эти российские запчасти направят на нужды ВСУ.
Об этом сообщает ДБР.
Автозапчасти РФ пойдут на нужды ВСУ
По данным следствия, запчасти для автомобилей российская фирма приобрела у Румынии еще до полномасштабного вторжения. Детали должны быть доставлены российским перевозчиком в РФ транзитом через Украину.
"В общей сложности в РФ направлялось более 800 коробов и ящиков разных размеров с сотней наименований товаров. Среди запчастей были датчики и крепления, свечи зажигания двигателя, педали, рукоятки, зеркала, генераторы, видеокамеры и т.д.", — говорят следователи ДБР.
После начала полномасштабного вторжения их транспортировка была остановлена. После тщательной работы автозапчасти изъяли и передали Хмельницкой областной военной администрации.
"В дальнейшем их направят на нужды Вооруженных сил Украины. Имущество врага будет работать на победу Украины!" – отметили в ДБР.
Напомним, ранее мы писали, что работники ДБР завершили досудебное расследование в отношении офицера одного из Харьковских территориальных центров комплектования и социальной поддержки и бывшего терробороновца. За деньги они помогали военнообязанным избежать мобилизации. Обвинительный акт направлен в суд.