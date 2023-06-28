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ДБР изъяло запчасти РФ более чем на 26 млн грн и отправит их на фронт

28 июня 2023 16:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
ДБР изъяло запчасти РФ более чем на 26 млн грн и отправит их на фронт
Воины ВСУ на фронте. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии сотрудников Хмельницкой таможни ГТС Украины изъяли два российских грузовика с товаром общей стоимостью 26 млн 102 тыс. грн. Эти российские запчасти направят на нужды ВСУ.

Об этом сообщает ДБР.

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По данным следствия, запчасти для автомобилей российская фирма приобрела у Румынии еще до полномасштабного вторжения. Детали должны быть доставлены российским перевозчиком в РФ транзитом через Украину.

 

ДБР изъяло запчасти РФ более чем на 26 млн грн и отправит их на фронт. Фото: ДБР

 

ДБР изъяло запчасти РФ более чем на 26 млн грн и отправит их на фронт. Фото: ДБР

"В общей сложности в РФ направлялось более 800 коробов и ящиков разных размеров с сотней наименований товаров. Среди запчастей были датчики и крепления, свечи зажигания двигателя, педали, рукоятки, зеркала, генераторы, видеокамеры и т.д.", — говорят следователи ДБР.

После начала полномасштабного вторжения их транспортировка была остановлена. После тщательной работы автозапчасти изъяли и передали Хмельницкой областной военной администрации.

 

ДБР изъяло запчасти РФ более чем на 26 млн грн и отправит их на фронт. Фото: ДБР

 

ДБР изъяло запчасти РФ более чем на 26 млн грн и отправит их на фронт. Фото: ДБР

"В дальнейшем их направят на нужды Вооруженных сил Украины. Имущество врага будет работать на победу Украины!" – отметили в ДБР.

Напомним, ранее мы писали, что работники ДБР завершили досудебное расследование в отношении офицера одного из Харьковских территориальных центров комплектования и социальной поддержки и бывшего терробороновца. За деньги они помогали военнообязанным избежать мобилизации. Обвинительный акт направлен в суд.

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