ДБР викрило керівника військкомату Донеччини, який привласнив 5 млн грн для військових

Працівники ДБР. Фото: google

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Донеччини та чотирьом його підлеглим, які налагодили схему фіктивних "бойових"доплат для військових, які не брали участь в бойових діях. Схема діяла протягом 7 місяців, а шахраї заволоділи майже 5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Читайте також:

За якою схемою діяли шахраї

Правоохоронці з'ясували, що керівник військкомату та його колеги включили у списки для виплат дев'ять військовослужбовців частини, які перебували за межами Донецької області. Вони фактично не брали безпосередню участь у бойових діях, але отримували усі передбачені законодавством виплати.

"У період з березня по вересень 2022 року цим військовослужбовцям щомісячно безпідставно перераховували на картковий рахунок по 100 тисяч гривень кожному", — йдеться у повідомленні.

Обшуки у порушника

Під час обшуків у підозрюваних правоохоронці вилучили документацію, на підставі якої здійснювались незаконні нарахування та виплати "бойових" доплат.

Наразі приймається рішення про обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримання порушника. Фото: ДБР

Яке покарання чекає на шахраїв

Командир військової частини підозрюється у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Четверо його підлеглих, залучених у схемі — у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що працівники Державного бюро розслідувань за сприяння співробітників Хмельницької митниці ДМС України вилучили дві російські вантажівки із товаром загальною вартістю 26 млн 102 тис. грн. Ці російські запчастини направлять на потреби ЗСУ.