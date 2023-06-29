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ДБР повідомило підозру керівництву Полтавського ГЗК: у чому звинувачуються посадовці

29 червня 2023 15:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ДБР повідомило підозру керівництву Полтавського ГЗК: у чому звинувачуються посадовці
Співробітники ДБР допитують підозрюваних. Фото: Офіс Генпрокурора
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Державне бюро розслідувань повідомило про можливі незаконні дії керівного складу Полтавського ГЗК, який перебуває під контролем магната-втікача Костянтина Жеваго. Чиновники підприємства незаконно отримали понад 400 млн гривень від видобутку та продажу стратегічно важливих мінералів без необхідних ліцензій.

Про це повідомляє ДБР.

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У повідомленні йдеться, що топменеджмент реалізовував гравійну сировину, отриману з відходів, які витягли з кар'єру. Дохід від продажу був легалізований через конвертаційні центри та розподілявся серед членів кримінальної групи.

За даними ДБР, було проведено 15 обшуків в офісах та будинках вищого керівництва JSC, посередницьких компаніях та підприємствах сектору транзитної конвертації.

Матеріали слідства

В Офісі Генпрокурора повідомили, що керівники Полтавського гірничодобувного підприємства, що перебуває під контролем мільярдера, проти якого запроваджено санкції, влаштували з 2019 по 2021 роки механізм присвоєння мінеральних ресурсів національного значення. Вони продавали ці ресурси пов'язаним з ними бізнес-структурам за нижчими від ринкових цінами без обов'язкового спеціалізованого дозволу на це.

Ціна, за якою вони продавали видобуті матеріали "своїм компаніям", становила 30-50 гривень за тонну. Згодом ці компанії продають сировину вже за ринковою вартістю, яка була у 10 разів більшою за початкову ціну.

Таким чином, отримали легальне прикриття кошти, одержані від продажу мінеральних ресурсів на суму понад 380 млн гривень. Щоб здійснити таку операцію, його організатори вводили неправдиві дані до бухгалтерської та економічної документації.

ГБР
Розслідування у справі Полтавського ГЗК. Фото: Офіс Генпрокурора
ГБР
Розслідування у справі Полтавського ГЗК. Фото: Офіс Генпрокурора
ГБР
Розслідування у справі Полтавського ГЗК. Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, що 28 червня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про застосування запобіжного заходу щодо заступника голови Тернопільської ОВ Ігоря Гайдука. Його підозрюють у хабарництві.

Також ми повідомляли, що в мережі почала поширюватися інформація про те, що мера Львова Андрія Садового звинувачують у незаконному розподілі бюджетних коштів. Вже надіслано листа до ДРБ про необхідність порушення кримінального провадження щодо діяльності Андрія Садового.

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