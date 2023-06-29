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ВАКС взял под стражу Игоря Гайдука по делу о коррупции

29 июня 2023 14:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВАКС взял под стражу Игоря Гайдука по делу о коррупции
Заместитель начальника Тернопольской ОВА Игорь Гайдук. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В среду, 28 июня, Высший антикоррупционный суд принял решение о применении меры пресечения в отношении заместителя председателя Тернопольской ОВА Игоря Гайдука. Его подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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В сообщении говорится, что Гайдук будет содержаться под стражей, но у него есть возможность выйти под залог в размере 805 200 грн. Мера пресечения будет действовать в течение 60 дней.

Что известно о преступлении чиновника

Председатель Тернопольского облсовета Михаил Головко и два заместителя Тернопольского ОВА, Игорь Демьянчук и Игорь Гайдук, обвиняются в том, что они требовали взятки от бизнесмена-волонтера. Согласно следствию, обвиняемые требовали около 1,8 млн гривен от владельца компании за подписание документов о выполнении работ по строительству и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры Тернопольского облсовета. 

Они также обещали, что эти средства будут использованы для погашения долга Тернопольской ОВА перед этим предприятием за работы, которые уже были выполнены и приняты в 2022 году. Сумма незаконного дохода составила от 5 до 10% от суммы долга за выполненные работы. 

После того как была передана третья часть взятки, в размере более 600 тыс. грн, председателя областного совета и двух его заместителей задержали во время получения денежных средств.

Напомним, что государственную исполнительницу отдела исполнительной службы во Львове задержали на взятке 1 300 долларов. За указанное "вознаграждение" женщина обещала снять арест с имущества должника по уплате алиментов.

Также мы сообщали, что в сети начала распространяться информация о том, что мэр Львова Андрей Садовой обвиняется в незаконном распределении бюджетных средств. Уже направлено письмо в ГРБ о необходимости возбуждения уголовного производства по деятельности Андрея Садового.

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