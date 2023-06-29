ВАКС узяв під варту Ігоря Гайдука у справі про корупцію

Заступник начальника Тернопільської ОВА Ігор Гайдук. Фото: google

У середу, 28 червня, Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення щодо застосування запобіжного заходу щодо заступника голови Тернопільської ОВА Ігоря Гайдука. Його підозрюють у хабарництві.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

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У повідомленні йдеться, що Гайдук утримуватиметься під вартою, але він має можливість вийти під заставу у розмірі 805 200 грн. Запобіжний захід буде діяти протягом 60 днів.

Що відомо про злочин чиновника

Голову Тернопільської облради Михайло Головко та двох заступників Тернопільського ОВА, Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука, звинувачують у тому, що вони вимагали хабарі від бізнесмена-волонтера. Відповідно до слідства, обвинувачені вимагали близько 1,8 млн гривень від власника компанії за підписання документів про виконання робіт з будівництва та ремонту об'єктів комунальної інфраструктури Тернопільської облради.

Вони також обіцяли, що ці кошти будуть використані для погашення боргу Тернопільської ОВА перед цим підприємством за роботи, які вже були виконані та прийняті у 2022 році. Сума незаконного доходу становила від 5 до 10% від суми боргу за виконані роботи.

Після того як було передано третину хабаря у розмірі понад 600 тис. грн, голову обласної ради та двох її заступників затримали під час отримання коштів.

Нагадаємо, що державну виконавицю відділу виконавчої служби у Львові затримали на хабарі 1300 доларів. За вказану "винагороду" жінка обіцяла зняти арешт із майна боржника зі сплати аліментів.

Також ми повідомляли, що в мережі почала поширюватися інформація про те, що мера Львова Андрія Садового звинувачують у незаконному розподілі бюджетних коштів. Вже надіслано листа до ДРБ про необхідність порушення кримінального провадження у діяльності Андрія Садового.