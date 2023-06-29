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ГБР сообщило подозрение руководству Полтавского ГОКа: в чем обвиняются чиновники

29 июня 2023 15:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ГБР сообщило подозрение руководству Полтавского ГОКа: в чем обвиняются чиновники
Сотрудники ГБР допрашивают подозреваемых. Фото: Офис Генпрокурора
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Государственное бюро расследований сообщило о возможных незаконных действиях руководящего состава Полтавского ГОКа, который находится под контролем беглого магната Константина Жеваго. Чиновники предприятия незаконно получили более 400 млн грн от добычи и продажи стратегически важных минералов без необходимых лицензий.

Об этом сообщает ГБР.

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В сообщении говорится, что  топ-менеджмент реализовывал гравийное сырье, полученное из отходов, извлеченных из карьера. Доход от продажи был легализован через конвертационные центры и распределялся среди членов криминальной группы.

По данным ГБР, было проведено 15 обысков в офисах и домах высшего руководства JSC, посреднических компаниях и предприятиях сектора транзитной конвертации.

Материалы следствия

В Офисе Генпрокурора сообщили, что руководители Полтавского горнодобывающего предприятия, которое находится под контролем миллиардера, против которого введены санкции, организовали с 2019 по 2021 годы механизм присвоения минеральных ресурсов национального значения. Они продавали эти ресурсы связанным с ними бизнес-структурам по ценам ниже рыночных без обязательного специализированного разрешения на это.

Цена, по которой они продавали добытые материалы "своим компаниям", составляла 30-50 гривен за тонну. Впоследствии эти компании продают сырье уже по рыночной стоимости, которая была в 10 раз больше начальной цены.

Таким образом, получили легальное прикрытие средства, полученные от продажи минеральных ресурсов на сумму более 380 млн гривен. Чтобы осуществить такую операцию, его организаторы вводили ложные данные в бухгалтерскую и экономическую документацию.

ГБР
Расследование по делу Полтавского ГОКа. Фото: Офис Генпрокурора
ГБР
Расследование по делу Полтавского ГОКа. Фото: Офис Генпрокурора
ГБР
Расследование по делу Полтавского ГОКа. Фото: Офис Генпрокурора

Напомним, что 28 июня Высший антикоррупционный суд принял решение о применении меры пресечения в отношении заместителя председателя Тернопольской ОВА Игоря Гайдука. Его подозревают во взяточничестве.

Также мы сообщали, что в сети начала распространяться информация о том, что мэр Львова Андрей Садовой обвиняется в незаконном распределении бюджетных средств. Уже направлено письмо в ГБР о необходимости возбуждения уголовного производства в отношении деятельности Андрея Садового.

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