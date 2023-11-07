Закупка курток для ВСУ — подозреваемому Шаповалову не избрали меру пресечения

Экс-замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов. Фото: facebook чиновника

Экс-замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов так и не получил меру пресечения по делу о растрате почти 1 млрд гривен из госбюджета на некачественные куртки для Вооруженных Сил Украины. Такое решение было принято во время заседания суда сегодня, 7 ноября, однако его перенесли на 9 ноября.

Об этом сообщает Суспільне.

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По словам адвоката Сергея Митюрина, это подозрение уже третье для Шаповалова. Первые два ему вручили по делу о бронежилете, а именно от ГБР и СБУ. Поэтому за ними у него уже есть мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Не может быть у человека два содержания под стражей", — отметил адвокат во время заседания суда.

Митюрин отметил, что Шаповалову вручили подозрение в субботу, 4 ноября в СИЗО без присутствия адвокатов. Поэтому он добился того, чтобы был вызван и допрошен старший следователь, который вручал подозрение.

"Я считаю, что такой потребности нет. Потому что все происходило по закону. Был привлечен адвокат из центра правовой помощи. Подозреваемый отказался, велась видеофиксация", — ответил на это прокурор Андрей Похил.

Почему не приняли решение

Однако в суде отклонили ходатайство о допросе следователя и дал 30 минут стороне защиты, чтобы ознакомиться с материалами дела.

Поэтому Шаполову продолжат выбирать меру пресечения 9 ноября в 13:00, ведь судья должна была идти на другое заседание.

Дело о куртках для ВСУ

Следствие установило, что в прошлом году чиновник вступил в сговор со своими подчиненными и закупил некачественную военную форму у частной компании на почти 1 млрд грн.

Военные ВСУ не могут использовать указанную форму, ведь она непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.

Напомним, ранее судья ВАКС Ткаченко отказался заключить под стражу экс-нардепа и бывшего главу Укрстроя Максима Никитася, ограничившись домашним арестом. Никитась подозревается в завладении средствами Минобороны во время выполнения подряда на строительство складов на сумму более 307 млн грн.