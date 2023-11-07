Закупівля курток для ЗСУ — підозрюваному Шаповалову не обрали запобіжний захід

Ексзаступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов. Фото: facebook чиновника

Ексзаступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов так і не отримав запобіжний захід у справі про розтрату майже 1 млрд гривень з держбюджету на неякісні куртки для Збройних Сил України. Таке рішення мали прийняті під час засідання суду сьогодні, 7 листопада, проте його перенесли на 9 листопада.

Про це повідомляє Суспільне.

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Скільки підозр вже має Шаповалов

За словами адвоката Сергія Мітюріна, ця підозра вже є третьою для Шаповалова. Перші дві йому вручили щодо справи про бронежилети, а саме від ДБР та СБУ. Тому за ними він вже має запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Не може бути у людини два тримання під вартою", — зазначив адвокат під час засідання суду.

Мітюрін зауважив, що Шаповалову вручили підозру у суботу, 4 листопада у СІЗО без присутності адвокатів. Тому він домігся того, щоб було викликано та допитано старшого слідчого, який вручав підозру.

"Я вважаю, що такої потреби немає. Бо все відбувалося за законом. Був залучений адвокат з центру правової допомоги. Підозрюваний відмовився, велася відеофіксація", — відповів на це прокурор Андрій Похил.

Чому не прийняли рішення

Проте у суді відхилили клопотання про допит слідчого і дав 30 хвилин стороні захисту на те, аби ознайомитися з матеріалами справи.

Через це Шаполову продовжать обирати запобіжний захід 9 листопада о 13:00, адже суддя мала йти на інше засідання.

Справа про куртки для ЗСУ

Слідство встановило, що торік посадовець вступив у змову зі своїми підлеглими та здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн.

Військові ЗСУ не можуть використовувати зазначену форму, адже вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

Нагадаємо, раніше суддя ВАКС Ткаченко відмовився брати під варту екснардепа та колишнього очільника Укрбуду Максима Микитася, обмежившись домашнім арештом. Микитася підозрюють у заволодінні коштами Міноборони під час виконання підряду на будівництво складів на суму понад 307 млн грн.