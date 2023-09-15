Захватывали Мариуполь и штурмовали Бахмут: суд бросил за решетку 6 боевиков РФ

Человек за решеткой. Фото иллюстративное: google

Благодаря усилиям Службы безопасности Украины, тюремный приговор получили шесть боевиков РФ. Они захватывали Мариуполь, штурмовали Бахмут и воевали в составе так называемой ДНР против сил АТО на востоке Украины.

Об этом сообщает СБУ.

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Что известно о предателях

Сообщается, что большинство этих российских боевиков входили в состав 1-го и 2-го армейских корпусов Южного военного округа ВС РФ в начале полномасштабного вторжения. Однако среди них есть и те, кто еще в 2015 году воевал на стороне так называемой ДНР против украинских защитников на Востоке Украины.

Двое боевиков обстреливали позиции украинских войск в районе Ясиноватой и Песков, а после 24 февраля 2022 года принимали участие в захвате Мариуполя.

Еще четверо были в составе так называемой "Народной милиции Л/ДНР" и после начала полномасштабного вторжения РФ штурмовали города Бахмут и Красногоровку Донецкой области. Другие предатели обстреливали позиции ВСУ в районе поселка Белогоровка в Луганской области.

Однако, в мае и июне этого года, когда шли жесткие бои вблизи Бахмута и Авдеевки, Силы обороны взяли боевиков РФ в плен.

Сколько предатели проведут за решеткой

На основании собранных доказательств суд признал виновным боевиков РФ по трем статьям. Они проведут за решеткой 15 лет.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Украины Нестору Шуфричу. Он тесно сотрудничал с русской агентурной сетью.