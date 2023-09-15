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Шуфричу оголосили підозру у державній зраді: офіційне повідомлення СБУ

15 вересня 2023 14:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Шуфричу оголосили підозру у державній зраді: офіційне повідомлення СБУ
Нардеп Нестор Шуфрич. Фото: СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

СБУ повідомила про підозру у державній зраді народному депутату України Нестору Шуфричу. Він тісно співпрацював з російською агентурною мережею.

Про це пише пресслужба СБУ.

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Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс Генпрокурора зібрали на політика всі докази щодо його антиукраїнської діяльності. 

Нестор Шуфрич підписує підозру
Нестор Шуфрич під час вручення підозри. Фото: СБУ

За словами слідчих, він виконував завдання екссекретаря РНБО Володимира Сівковича, який був агентом ФСБ, його завданням була координація російської агентури в Україні.

"Сівкович втік до Москви у 2014 році і створив "кротоферму" для підривної діяльності проти нашої держави. Саме він курував колишнього начальника Управління СБУ в АРК Крим Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді і якого затримував особисто Голова Служби безпеки Василь Малюк", — йдеться у повідомленні.

Чим займався Шуфрич

Зазначається, що Нестор Шуфрич весь час поширював проросійські наративи щодо того, що Україна є "штучним утворенням". Також він говорив, що наша держава та Росія мають єдину історію та що ми з росіянами є "одним народом". Завдяки цьому він розвивав проросійські настрої в суспільстві нашої країни.

Нестор Шуфрич, підозра
Нестор Шуфрич під час вручення підозри. Фото: СБУ

Яке покарання загрожує політику

"Наразі за місцями проживання фігуранта та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми. Заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора", — додали у пресслужбі СБУ.

Скриншот допису

Нагадаємо, під час сьогоднішніх обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ із схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Також ми писали про те, що під час обшуків в будинку нардепа було знайдено георгіївські стрічки, двоголові орли, кітелі та інші речі, які є символами СРСР або ж "русского мира". 

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