Шуфричу оголосили підозру у державній зраді: офіційне повідомлення СБУ
СБУ повідомила про підозру у державній зраді народному депутату України Нестору Шуфричу. Він тісно співпрацював з російською агентурною мережею.
Про це пише пресслужба СБУ.
В чому підозрюється нардеп
Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс Генпрокурора зібрали на політика всі докази щодо його антиукраїнської діяльності.
За словами слідчих, він виконував завдання екссекретаря РНБО Володимира Сівковича, який був агентом ФСБ, його завданням була координація російської агентури в Україні.
"Сівкович втік до Москви у 2014 році і створив "кротоферму" для підривної діяльності проти нашої держави. Саме він курував колишнього начальника Управління СБУ в АРК Крим Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді і якого затримував особисто Голова Служби безпеки Василь Малюк", — йдеться у повідомленні.
Чим займався Шуфрич
Зазначається, що Нестор Шуфрич весь час поширював проросійські наративи щодо того, що Україна є "штучним утворенням". Також він говорив, що наша держава та Росія мають єдину історію та що ми з росіянами є "одним народом". Завдяки цьому він розвивав проросійські настрої в суспільстві нашої країни.
Яке покарання загрожує політику
"Наразі за місцями проживання фігуранта та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми. Заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора", — додали у пресслужбі СБУ.
Нагадаємо, під час сьогоднішніх обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ із схемою автономії для Донецької та Луганської областей.
Також ми писали про те, що під час обшуків в будинку нардепа було знайдено георгіївські стрічки, двоголові орли, кітелі та інші речі, які є символами СРСР або ж "русского мира".