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Шуфричу объявили подозрение в государственной измене: официальное сообщение СБУ

15 сентября 2023 14:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Шуфричу объявили подозрение в государственной измене: официальное сообщение СБУ
Нардеп Нестор Шуфрич. Фото: СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

СБУ сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Украины Нестору Шуфричу. Он тесно сотрудничал с российской агентурной сетью.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

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Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Офис Генпрокурора собрали на политика все доказательства его антиукраинской деятельности.

Нестор Шуфрич подписывает подозрение
Нестор Шуфрич при вручении подозрения. Фото: СБУ

По словам следователей, он выполнял задачи экс-секретаря СНБО Владимира Сивковича, который являлся агентом ФСБ, его задачей была координация российской агентуры в Украине.

"Сивкович сбежал в Москву в 2014 году и создал "кротоферму" для подрывной деятельности против нашего государства. Именно он курировал бывшего начальника Управления СБУ в АРК Крым Олега Кулинича, подозреваемого в государственной измене и которого задерживал лично Председатель Службы безопасности Василий Малюк", — говорится в сообщении.

Чем занимался Шуфрич

Отмечается, что Нестор Шуфрич все время распространял пророссийские нарративы по поводу того, что Украина является "искусственным образованием". Также он говорил, что наше государство и Россия имеют единую историю и что мы с россиянами являемся "одним народом". Благодаря этому он развивал пророссийские настроения в нашем обществе.

Нестор Шуфрич, подозрение
Нестор Шуфрич при вручении подозрения. Фото: СБУ

Какое наказание грозит политику

"В настоящее время по местам жительства фигуранта и у его близкого окружения осуществляется 45 обысков. Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы. Мероприятия проводятся при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора", — добавили в пресс-службе СБУ.

Скриншот сообщения

Напомним, во время сегодняшних обысков у нардепа Нестора Шуфрича сотрудники СБУ обнаружили документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.

Также мы писали о том, что во время обысков в доме нардепа были найдены георгиевские ленты, двуглавые орлы, кители и другие вещи, являющиеся символами СССР или "русского мира".

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