Шуфричу объявили подозрение в государственной измене: официальное сообщение СБУ
СБУ сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Украины Нестору Шуфричу. Он тесно сотрудничал с российской агентурной сетью.
Об этом пишет пресс-служба СБУ.
В чем подозревается нардеп
Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Офис Генпрокурора собрали на политика все доказательства его антиукраинской деятельности.
По словам следователей, он выполнял задачи экс-секретаря СНБО Владимира Сивковича, который являлся агентом ФСБ, его задачей была координация российской агентуры в Украине.
"Сивкович сбежал в Москву в 2014 году и создал "кротоферму" для подрывной деятельности против нашего государства. Именно он курировал бывшего начальника Управления СБУ в АРК Крым Олега Кулинича, подозреваемого в государственной измене и которого задерживал лично Председатель Службы безопасности Василий Малюк", — говорится в сообщении.
Чем занимался Шуфрич
Отмечается, что Нестор Шуфрич все время распространял пророссийские нарративы по поводу того, что Украина является "искусственным образованием". Также он говорил, что наше государство и Россия имеют единую историю и что мы с россиянами являемся "одним народом". Благодаря этому он развивал пророссийские настроения в нашем обществе.
Какое наказание грозит политику
"В настоящее время по местам жительства фигуранта и у его близкого окружения осуществляется 45 обысков. Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы. Мероприятия проводятся при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора", — добавили в пресс-службе СБУ.
Напомним, во время сегодняшних обысков у нардепа Нестора Шуфрича сотрудники СБУ обнаружили документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.
Также мы писали о том, что во время обысков в доме нардепа были найдены георгиевские ленты, двуглавые орлы, кители и другие вещи, являющиеся символами СССР или "русского мира".