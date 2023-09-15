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Захоплювали Маріуполь та штурмували Бахмут: суд кинув за грати 6 бойовиків РФ

15 вересня 2023 17:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Захоплювали Маріуполь та штурмували Бахмут: суд кинув за грати 6 бойовиків РФ
Чоловік за гратами. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Завдяки зусиллям Служби безпеки України тюремний вирок отримали шість бойовиків РФ. Вони захоплювали Маріуполь , штурмували Бахмут та воювали у складі так званої "ДНР" проти сил АТО на сході України.

Про це повідомляє СБУ. 

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Що відомо про зрадників

Повідомляється, що більшість з цих російських бойовиків входили до складу 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу ЗС РФ на початку повномасштабного вторгнення. Однак, серед них є й ті, хто ще в 2015 році воював на боці так званої "ДНР" проти українських захисників на Сході України. 

Відтак, двоє бойовиків обстрілювали позиції українських військ у районі Ясинуватої та Пісків, а після 24 лютого 2022 року брали участь у захопленні Маріуполя.

Ще четверо були у складі так званої "Народної міліції Л/ДНР" й після початку повномасштабного вторгнення РФ штурмували міста Бахмут та Красногорівку на Донеччині. Інші зрадники обстрілювали позиції ЗСУ в районі селища Білогорівка в Луганській області.

Однак, у травні та червні цього року, коли тривали жорсткі бої поблизу Бахмута та Авдіївки, Сили оборони взяли бойовиків РФ у полон. 

Скільки зрадники проведуть за гратами

На підставі зібраних доказів, суд визнав винним бойовиків РФ за трьома статтями. вони проведуть за гратами 15 років. 

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру у державній зраді народному депутату України Нестору Шуфричу. Він тісно співпрацював з російською агентурною мережею.

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