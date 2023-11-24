За нардепа Одарченко, который попался на криптовзятке, внесли залог
За народного депутата Андрея Одарченко, подозреваемого в попытке подкупа биткоинами председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры, внесли залог 15 млн грн. Нардеп вышел из следственного изолятора.
Об этом сообщил журналист Олег Новиков.
Нардеп Одарченко вышел из СИЗО
По информации Новикова, за нардепа партии "Слуга народа" Андрея Одарченко внесли залог в размере 15 млн грн. Благодаря этому он сумел выйти из следственного изолятора. Однако депутат отдал правоохранителям свой загранпаспорт, а также он будет носить электронный браслет.
"За нардепа "Слуги народа" Андрея Одарченко внесли 15 млн грн залога. Он вышел из СИЗО под обязанности, в частности: сдать загранпаспорта и носить браслет", — написал журналист Новиков.
Напомним, Высший антикорсуд избрал меру пресечения народному депутату от "Слуги Народа" Андрею Одарченко. Его взяли под стражу до 20 января 2024 года.
Добавим, стражам порядка НАБУ и САП удалось разоблачить народного депутата на попытке подкупа председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Народный избранник предлагал топ-чиновнику взятку в биткоинах.
Также мы писали, что САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу от "Слуги народа" Андрею Одарченко, пытавшемуся подкупить Мустафу Найема. В суде прокуроры зачитали запись разговора политиков, где Одарченко убеждает Найема в сдаче Харькова россиянам.
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