За нардепа Одарченко, который попался на криптовзятке, внесли залог

Нардеп Андрей Одарченко. Фото: comments.ua

За народного депутата Андрея Одарченко, подозреваемого в попытке подкупа биткоинами председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры, внесли залог 15 млн грн. Нардеп вышел из следственного изолятора.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков.

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По информации Новикова, за нардепа партии "Слуга народа" Андрея Одарченко внесли залог в размере 15 млн грн. Благодаря этому он сумел выйти из следственного изолятора. Однако депутат отдал правоохранителям свой загранпаспорт, а также он будет носить электронный браслет.

Уведомление о внесении залога за Одарченко. Фото: скриншот поста Новикова

"За нардепа "Слуги народа" Андрея Одарченко внесли 15 млн грн залога. Он вышел из СИЗО под обязанности, в частности: сдать загранпаспорта и носить браслет", — написал журналист Новиков.

Напомним, Высший антикорсуд избрал меру пресечения народному депутату от "Слуги Народа" Андрею Одарченко. Его взяли под стражу до 20 января 2024 года.

Добавим, стражам порядка НАБУ и САП удалось разоблачить народного депутата на попытке подкупа председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Народный избранник предлагал топ-чиновнику взятку в биткоинах.

Также мы писали, что САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу от "Слуги народа" Андрею Одарченко, пытавшемуся подкупить Мустафу Найема. В суде прокуроры зачитали запись разговора политиков, где Одарченко убеждает Найема в сдаче Харькова россиянам.