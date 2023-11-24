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За нардепа Одарченка, який попався на криптохабарі, внесли заставу

24 листопада 2023 21:04
оновлено: 21:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
За нардепа Одарченка, який попався на криптохабарі, внесли заставу
Нардеп Андрій Одарченко. Фото: comments.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

За народного депутата Андрія Одарченка, якого підозрюють у спробі підкупу біткойнами голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, внесли заставу 15 млн грн. Нардеп вийшов із слідчого ізолятора.

Про це повідомив журналіст Олег Новіков.

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Нардеп Одарченко вийшов із СІЗО

За інформацією Новікова, за нардепа партії "Слуга народу" Андрія Одарченка внесли заставу у розмірі 15 млн грн. Завдяки цьому він зміг вийти зі слідчого ізолятора. Проте депутат віддав правоохоронцям свій закордонний паспорт, а також він носитиме електронний браслет.

Повідомлення про внесення застави за Одарченка
Повідомлення про внесення застави за Одарченка. Фото: скриншот допису Новікова

"За нардепа "Слуги народу" Андрія Одарченка внесли 15 млн грн застави. Він вийшов із СІЗО під обовʼязки, зокрема: здати закордонні паспорти і носити браслет", — написав журналіст Новіков.

Нагадаємо, Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід народному депутату від "Слуги Народу" Андрію Одарченку. Його взяли під варту до 20 січня 2024 року.

Додамо, правоохоронцям НАБУ та САП вдалося викрити народного депутата на спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Народний обранець пропонував топпосадовцю хабар у біткоїнах.

Також ми писали, що САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу від "Слуги народу" Андрію Одарченку, який намагався підкупити Мустафу Найєма. У суді прокури зачитали запис розмови політиків, де Одарченко переконує Найєма у здачі Харкова росіянам.

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