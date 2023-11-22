По материалам СБУ заочно осудили еще 52 депутата РФ

Российский депутат Блоцкий Владимир Николаевич. Фото: росСМИ

По материалам Службы безопасности Украины заочно осудили еще 52 российских депутатов, которые "помогли" диктатору РФ Владимиру Путину начать полномасштабную войну против Украины. Они получили 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает СБУ.

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Осуждение российских депутатов

В СБУ рассказали, что 15 февраля прошлого года российские чиновники поддержали постановление об обращении к Путину с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Уже 22 февраля они проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между Кремлем и так называемыми "Л/ДНР".

Далее российские должностные лица использовали это решение как формальное основание для начала полномасштабного вторжения в Украину.

"На основе собранных доказательств, суд признал российских депутатов виновными по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначил им 15 лет лишения свободы заочно. Кроме того, в отношении еще 23 российских депутатов — обвинительные акты направлены в суд", — говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленники находятся в России. Продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области агента российской ФСБ, который разведывал оборонные рубежи Украины на границе с РФ. Мужчина собирал разведданные о дислокации и перемещении сил обороны на приграничных территориях Харьковской области.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины задержала еще двух прокремлевских интернет-агитаторов в Харькове и Ивано-Франковске. Они публично оправдывали вооруженную агрессию России против Украины.