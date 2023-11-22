За матеріалами СБУ заочно засудили ще 52 депутата РФ

Російський депутат Блоцький Володимир Миколайович. Фото: росЗМІ

За матеріалами Служби безпеки України заочно засудили ще 52 російських депутата, які "допомогли" диктатору РФ Володимиру Путіну розпочати повномасштабну війну проти України. Вони отримали 15 років тюрми.

Про це повідомляє СБУ.

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У СБУ розповіли, що 15 лютого минулого року російські посадовці підтримали постанову про звернення до Путіна з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Вже 22 лютого вони проголосували за ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між Кремлем та так званими "Л/ДНР".

Далі російські посадовці використали це рішення як формальну підставу для початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"На основі зібраних доказів суд визнав російських депутатів винними за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) і призначив їм 15 років позбавлення волі заочно. Крім того, стосовно ще 23 російських депутатів — обвинувальні акти скеровано до суду", — йдеться у повідомленні.

Наразі зловмисники перебувають в Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала на Харківщині агента російської ФСБ, який розвідував оборонні рубежі України на кордоні з РФ. Чоловік збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на прикордонних територіях Харківщини.

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала ще двох прокремлівських інтернет-агітаторів у Харкові та Івано-Франківську. Вони публічно виправдовували збройну агресію Росії проти України.