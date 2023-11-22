Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow За матеріалами СБУ заочно засудили ще 52 депутата РФ arrow

За матеріалами СБУ заочно засудили ще 52 депутата РФ

22 листопада 2023 16:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
За матеріалами СБУ заочно засудили ще 52 депутата РФ
Російський депутат Блоцький Володимир Миколайович. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За матеріалами Служби безпеки України заочно засудили ще 52 російських депутата, які "допомогли" диктатору РФ Володимиру Путіну розпочати повномасштабну війну проти України. Вони отримали 15 років тюрми.

Про це повідомляє СБУ.

Читайте також:

Засудження російських депутатів

У СБУ розповіли, що 15 лютого минулого року російські посадовці підтримали постанову про звернення до Путіна з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Вже 22 лютого вони проголосували за ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між Кремлем та так званими "Л/ДНР".

Далі російські посадовці використали це рішення як формальну підставу для початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"На основі зібраних доказів суд визнав російських депутатів винними за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) і призначив їм 15 років позбавлення волі заочно. Крім того, стосовно ще 23 російських депутатів — обвинувальні акти скеровано до суду", — йдеться у повідомленні.

Наразі зловмисники перебувають в Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

null
Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала на Харківщині агента російської ФСБ, який розвідував оборонні рубежі України на кордоні з РФ. Чоловік збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на прикордонних територіях Харківщини.

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала ще двох прокремлівських інтернет-агітаторів у Харкові та Івано-Франківську. Вони публічно виправдовували збройну агресію Росії проти України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі