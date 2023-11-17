Маскувався під легкоатлета — СБУ заарештувала на Хмельниччині агента ФСБ

Затримання контррозвідниками СБУ агента. Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України заарештувала на Хмельниччині завербованого агента російської ФСБ. Він розвідував місцеперебування ЗСУ в області, пробігаючи до 50 кілометрів щодня.

Про це повідомляє пресслужба силового відомства.

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Як повідомляється, російські силовики завербували місцевого тренера з легкої атлетики. Майже щодня зловмисник пробігав від 10 до 50 км, для відстеження місця базування та маршрутів руху українських військ.

Виявлені записи в агента. Джерело: СБУ

Під час бігу він здійснював приховану фото- та відеозйомку, використовуючи камеру власного мобільного телефону, який статично закріплював на руці. Серед основних завдань завербованого була розвідка локацій з важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ.

Також російський агент розробив для окупантів топографічну схему, в якій позначив координати українських блокпостів на основних автошляхах регіону.

Топографічна схема, яку знайшли в зловмисника. Джерело: СБУ

"Розвідінформація потрібна була ФСБ для планування атак з повітря та можливих розвіддиверсійних операцій", — пояснюють свою версію силовики.

Контррозвідники СБУ заарештували його у травні 2022 року "на гарячому", коли він приховано фотографував один з місцевих об’єктів Укрзалізниці. Суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 ККУ (Держзрада) та призначив йому 15 років ув'язнення.

"З'ясовано, що його було дистанційно завербовано кадровим службовцем ФСБ у березні минулого року. Вони вирахували його, як колишнього випускника Ленінградського військового училища, де зловмисник навчався за часів СРСР, а потім до 1992 року служив у Таманській дивізії ЗС РФ. Згодом він звільнився з військової служби та переїхав в Україну", — повідомили в СБУ, та додали, що за кожне виконане завдання зловмисник отримував на його банківську картку від ФСБівців грошову винагороду.

Нагадаємо, що раніше СБУ ліквідувала мережу для ухилянтів одразу в п'яти областях України. Натомість у Херсоні силовики заарештували поплічницю колаборанта Володимира Сальдо, яка нав'язувала російські освітні стандарти.