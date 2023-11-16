У Херсоні затримали поплічницю Сальдо, яка нав'язувала російські освітні стандарти

Співробітник СБУ та затримана поплічниця ворога. Фото: СБУ

У Херсоні Служба безпеки України затримала очільницю "канцелярії" одного із місцевих університетів, яка запроваджувала там освітні стандарти Росії. Після тимчасової окупації міста вона підтримала загарбників.

Про це повідомляє СБУ.

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За наявними даними, після окупації Херсона фігурантка підтримала росіян та погодилася очолити відділ документообігу ("канцелярію") у захопленому на той час місцевому університеті.

Співробітник СБУ та затримана поплічниця ворога. Фото: СБУ

Вона виконувала вказівки гауляйтера Сальдо щодо запровадження російських "стандартів" освіти в окупованій частині. Для цього зрадниця займалася "переформатуванням" документообігу в захопленому ВНЗ згідно з вимогами Міносвіти РФ.

Згодом жінка отримала російський паспорт та "голосувала за приєднання" Херсонської області до складу РФ.

До того ж вона була учасницею пропагандистських заходів місцевої окупаційної адміністрації, де закликала місцевих підтримати росіян у війні проти України.

"Крім цього, зловмисниця масово поширювала кремлівські наративи на власній сторінці в заборонених "Однокласниках". Там вона героїзувала бойовиків окупаційних угруповань РФ та виправдовувала тимчасове захоплення Криму", — йдеться у повідомленні.

Допис фігурантки в соцмережах. Фото: СБУ

Після звільнення міста прихильниця ворога залишилась у Херсоні та продовжила періодично "розганяти" ворожу інтернет-пропаганду.

Правоохоронці задокументували злочинні дії жінки та встановили її місцезнаходження. Вони затримали її у власному помешканні.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили в її квартирі:

документи, які підтверджують роботу на окупантів у ВНЗ;

фото зловмисниці з російськими військовими у захопленому Херсоні;

прокремлівську символіку та інші докази незаконної діяльності.

Обшук у зрадниці. Фото: СБУ

Обшук у зрадниці. Фото: СБУ

Обшук у зрадниці. Фото: СБУ

Обшук у зрадниці. Фото: СБУ

Як покарають фігурантку

"Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)", — йдеться у повідомленні.

Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та додаткової кваліфікації злочинних дій зрадниці. Їй загрожує до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові Служба безпеки України затримала доцента університету, який працював на російське ГРУ та коригував удари окупантів по місту. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Також ми писали, що зрадник, який "провів" до околиць Києва майже 130 одиниць російської бронетехніки, отримав 15 років ув'язнення. Ця техніка входила до складу передових угруповань військ Російської Федерації, які 24 лютого 2022 року вдерлися до України.