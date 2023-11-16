В Херсоне задержали соратницу Сальдо, которая навязывала российские образовательные стандарты
В Херсоне Служба безопасности Украины задержала руководительницу "канцелярии" одного из местных университетов, которая вводила там образовательные стандарты России. После временной оккупации города она поддержала захватчиков.
Об этом сообщает СБУ.
Задержание поклонницы оккупантов
По имеющимся данным, после оккупации Херсона фигурантка поддержала россиян и согласилась возглавить отдел документооборота ("канцелярию") в захваченном в то время местном университете.
Она следовала указаниям гауляйтера Сальдо о введении российских "стандартов" образования в оккупированной части. Для этого предательница занималась "переформатированием" документооборота в захваченном ВУЗе согласно требованиям Минобразования РФ.
Затем женщина получила российский паспорт и "голосовала за присоединение" Херсонской области в состав РФ.
К тому же она была участницей пропагандистских мероприятий местной оккупационной администрации, где призывала местных поддержать россиян в войне против Украины.
"Кроме этого, злоумышленница массово распространяла кремлевские нарративы на собственной странице в запрещенных "Одноклассниках". Там она героизировала боевиков оккупационных группировок РФ и оправдывала временный захват Крыма", — говорится в сообщении.
После освобождения города поклонница врага осталась в Херсоне и продолжила периодически "разгонять" вражескую интернет-пропаганду.
Правоохранители задокументировали преступные действия женщины и установили ее местонахождение. Они задержали ее в собственном доме.
Во время обысков сотрудники СБУ изъяли в ее квартире:
- документы, подтверждающие работу на оккупантов в ВУЗах;
- фото злоумышленницы с российскими военными в захваченном Херсоне;
- прокремлевскую символику и другие доказательства незаконной деятельности
Как накажут фигурантку
"Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)", — говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и дополнительной квалификации преступных действий предательницы. Ей грозит до пяти лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в Харькове Служба безопасности Украины задержала доцента университета, работавшего на российское ГРУ и корректировавшего удары оккупантов по городу. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Также мы писали, что предатель, "проведший" к окрестностям Киева почти 130 единиц российской бронетехники, получил 15 лет заключения. Эта техника входила в состав передовых групп войск Российской Федерации, которые 24 февраля 2022 вторглись в Украину.
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