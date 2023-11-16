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В Херсоне задержали соратницу Сальдо, которая навязывала российские образовательные стандарты

16 ноября 2023 12:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Херсоне задержали соратницу Сальдо, которая навязывала российские образовательные стандарты
Сотрудник СБУ и задержанная приспешница врага. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Херсоне Служба безопасности Украины задержала руководительницу "канцелярии" одного из местных университетов, которая вводила там образовательные стандарты России. После временной оккупации города она поддержала захватчиков.

Об этом сообщает СБУ.

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Задержание поклонницы оккупантов

По имеющимся данным, после оккупации Херсона фигурантка поддержала россиян и согласилась возглавить отдел документооборота ("канцелярию") в захваченном в то время местном университете.

Сотрудник СБУ и задержанная приспешница врага в Херсоне
Сотрудник СБУ и задержанная приспешница врага. Фото: СБУ

Она следовала указаниям гауляйтера Сальдо о введении российских "стандартов" образования в оккупированной части. Для этого предательница занималась "переформатированием" документооборота в захваченном ВУЗе согласно требованиям Минобразования РФ.

Затем женщина получила российский паспорт и "голосовала за присоединение" Херсонской области в состав РФ.

К тому же она была участницей пропагандистских мероприятий местной оккупационной администрации, где призывала местных поддержать россиян в войне против Украины.

"Кроме этого, злоумышленница массово распространяла кремлевские нарративы на собственной странице в запрещенных "Одноклассниках". Там она героизировала боевиков оккупационных группировок РФ и оправдывала временный захват Крыма", — говорится в сообщении.

Сообщение фигурантки в российских соцсетях
Пост фигурантки в соцсетях. Фото: СБУ

После освобождения города поклонница врага осталась в Херсоне и продолжила периодически "разгонять" вражескую интернет-пропаганду.

Правоохранители задокументировали преступные действия женщины и установили ее местонахождение. Они задержали ее в собственном доме.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли в ее квартире:

  • документы, подтверждающие работу на оккупантов в ВУЗах;
  • фото злоумышленницы с российскими военными в захваченном Херсоне;
  • прокремлевскую символику и другие доказательства незаконной деятельности
Обыск у предательницы в Херсоне
Обыск у предательницы. Фото: СБУ
Обыск у предательницы в Херсоне
Обыск у предательницы. Фото: СБУ
Обыск у предательницы в Херсоне
Обыск у предательницы. Фото: СБУ
Обыск у предательницы в Херсоне
Обыск у предательницы. Фото: СБУ

Как накажут фигурантку

"Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)", — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и дополнительной квалификации преступных действий предательницы. Ей грозит до пяти лет заключения с конфискацией имущества.

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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове Служба безопасности Украины задержала доцента университета, работавшего на российское ГРУ и корректировавшего удары оккупантов по городу. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Также мы писали, что предатель, "проведший" к окрестностям Киева почти 130 единиц российской бронетехники, получил 15 лет заключения. Эта техника входила в состав передовых групп войск Российской Федерации, которые 24 февраля 2022 вторглись в Украину.

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