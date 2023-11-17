СБУ ліквідувала мережу для ухилянтів одразу в п'яти областях

Затримано двох учасників злочинної схеми. Фото: СБУ

Служба безпеки України у результаті комплексних заходів у різних регіонах затримала 7 організаторів "схем для ухилянтів". Серед затриманих таксист-іноземець, посадовиця лікарні та псевдоактивіст, який видавав себе за "борця з корупцією".

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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За хабаря ці люди допомагали ухилянтам сховатися від призову за межами України. Для цього продавали вони своїм клієнтам підроблені документи або переправляли їх за кордон поза контрольно-пропускними пунктами.

"Вартість таких "послуг" становила до 7 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та "способу" незаконного перетину державного кордону", — пвіломили в СБУ.

Затримано учасника злочинної схеми. Фото: СБУ

Чернівці

В місті затримали місцевого бізнесмена, який за гроші переводив потенційних призовників до сусідньої країни, використовуючи лісові стежки.

Іронія полягає в тому, що фігурант під час спілкування зі своїми клієнтами представлявся "радником голови комітету з питань запобігання корупції в підрозділах ЗСУ".

Черкаси

Співробітники СБУ викрили медпрацівницю місцевої лікарні, яка за хабарі пропонувала дружинам військовозобов’язаних оформити фіктивну групу інвалідності.

Вилучені у зловмисників кошти. Фото: СБУ

Львів

У Львові затримано ще одного організатора нелегального "трафіку". Ним виявився 43-річний громадянин однієї з країн Південного Кавказу, який тривалий час проживає в Україні.

Тим, хто виявляв бажання уникнути призову, фігурант за гроші обіцяв зробити фіктивні пенсійні посвідчення по інвалідності.

Вінницька область

На території області затримано двох місцевих жителів, які на човнах переправляли ухилянтів за межі України через прикордонну річку.

Затримання організатора схеми. Фото: СБУ

Рівненська область

Затримано ще двох організаторів незаконної міграції. Зловмисники діяли у "тандемі" — один з них підшукував потенційних втікачів від призову, інший — переправляв їх до Євросоюзу через так звану "зеленку".

Усім зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше ми розповідали, що у Сумах інспектор військової служби правопорядку брав хабарі у призовників, яким обіцяв уникнення від мобілізації. Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця під час отримання хабаря.