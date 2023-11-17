СБУ ликвидировала сеть для уклонистов сразу в пяти областях

Задержанные два участника преступной схемы. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины в результате комплексных мероприятий в разных регионах задержала 7 организаторов "схем для уклонистов". Среди задержанных таксист-иностранец, чиновник больницы и псевдоактивист, который выдавал себя за "борца с коррупцией".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

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За взятки эти люди помогали уклонистам укрыться от призыва за пределами Украины. Для этого они продавали своим клиентам поддельные документы или переправляли их за границу вне контрольно-пропускных пунктов.

"Стоимость таких "услуг" составляла до 7 тыс. американских долларов. Сумма зависела от срочности выезда и "способа" незаконного пересечения государственной границы", — сообщили в СБУ.

Задержанный участник преступной схемы. Фото: СБУ

Черновцы

В городе задержан местный бизнесмен, который за деньги переводил потенциальных призывников в соседнюю страну, используя лесные тропы.

Ирония состоит в том, что фигурант во время общения со своими клиентами представлялся "советником председателя комитета по предотвращению коррупции в подразделениях ВСУ".

Черкассы

Сотрудники СБУ разоблачили медработницу местной больницы, которая за взятки предлагала женам военнообязанных оформить фиктивную группу инвалидности.

Изъяты у злоумышленников денежные средства. Фото: СБУ

Львов

Во Львове задержан еще один организатор нелегального "трафика". Им оказался 43-летний гражданин одной из стран Южного Кавказа, длительно проживающий в Украине.

Тем, кто хотел избежать призыва, фигурант за деньги обещал сделать фиктивные пенсионные удостоверения по инвалидности.

Винницкая область

На территории области задержаны два местных жителя, которые на лодках переправляли ухилянцев за пределы Украины через пограничную реку.

Задержание организатора схемы. Фото: СБУ

Ровенская область

Задержаны еще два организатора незаконной миграции. Злоумышленники действовали в "тандеме" — один из них подыскивал потенциальных беглецов от призыва, другой — переправлял их в Евросоюз через так называемую "зеленку".

Всем злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее мы рассказывали, что в Сумах инспектор военной службы правопорядка брал взятки у призывников, которым обещал избегание мобилизации. Государственное бюро расследований задержало военнослужащего при получении взятки.