Маскировался под легкоатлета — СБУ арестовала в Хмельницкой области агента ФСБ

Задержание контрразведчиками СБУ агента. Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины арестовала в Хмельницкой области завербованного агента российской ФСБ. Он разведывал местонахождение ВСУ в области, пробегая до 50 километров ежедневно.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

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Арест агента ФСБ.

Как сообщается, российские силовики завербовали местного тренера по легкой атлетике. Почти каждый день злоумышленник пробегал от 10 до 50 км, для отслеживания места базирования и маршрутов движения украинских войск.

Обнаруженные записи у агента. Источник: СБУ

Во время бега он осуществлял скрытую фото- и видеосъемку, используя камеру собственного мобильного телефона, который статично закреплял на руке. Среди основных задач завербованного была разведка локаций с тяжелым вооружением и боеприпасами ВСУ.

Также российский агент разработал для оккупантов топографическую схему, в которой обозначил координаты украинских блокпостов на основных автодорогах региона.

Топографическая схема, найденная у злоумышленника. Источник: СБУ

"Развединформация потребовалась ФСБ для планирования атак с воздуха и возможных разведдиверсионных операций", — объясняют свою версию силовики.

Контрразведчики СБУ арестовали его в мае 2022 года "на горячем", когда он скрыто фотографировал один из местных объектов Укрзалізниці. Суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 УКУ (Госизмена), и назначил ему 15 лет заключения.

"Установлено, что он был дистанционно завербован кадровым служащим ФСБ в марте прошлого года. Они вычислили его, как бывшего выпускника Ленинградского военного училища, где злоумышленник учился во времена СССР, а затем до 1992 года служил в Таманской дивизии ВС РФ. Впоследствии он уволился с военной службы и переехал в Украину", — сообщили в СБУ, и добавили, что за каждое выполненное задание злоумышленник получал на его банковскую карточку от ФСБшников денежное вознаграждение.

Напомним, что ранее СБУ ликвидировала сеть для уклоняющихся сразу в пяти областях Украины. В то же время в Херсоне силовики арестовали соратницу коллаборанта Владимира Сальдо, которая навязывала российские образовательные стандарты.