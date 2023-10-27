Волынянку приговорили к пяти годам тюрьмы за кражу сала

Обвиняемая в суде. Фото: ТРК Аверс

В Волынской области суд приговорил 27-летнюю ковельчанку Анну Гацюк к пяти годам тюрьмы. Все потому, что она украла сало у мужчины на автовокзале во время празднования Дня влюбленных 14 февраля 2023 года.

Об этом сообщает местный телеканал Аверс.

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Ситуация с воровством

Инцидент произошел 14 февраля текущего года. Анна праздновала День влюбленных на автовокзале города Ковель на Волыни. Во время распития алкоголя фигурантка увидела рядом мужчину.

Отмечается, что последний был в состоянии алкогольного опьянения. Он спал на лавочке рядом с компанией, в которой находилась фигурантка. В сумке у мужчины было сало, которое девушка решила украсть. Установлено, что она забрала около 8 кг продукта. Когда мужчина проснулся утром, то обнаружил, что блюдо из его сумки исчезло. После этого потерпевший сразу обратился в полицию.

"Во время допроса знакомые девушки рассказали, что она несколько раз отходила от компании, а однажды вернулась с деньгами и пакетом сала. Его они продали, чтобы приобрести алкоголь", — пишут журналисты.

Свою вину обвиняемая отрицает. Она говорит, что не воровала сало, а ее "друзья" ее подставили. Однако суд решил, что девушка виновна, к тому же кража продовольствия в ее биографии — не первый случай. Поэтому служители Фемиды вынесли ей вердикт в виде лишения свободы на 5 лет и 2 месяца. До 2028 года девушка пробудет в тюрьме.

Напомним, что ранее депутат волынского облсовета был пойман на взятке в 35 тыс. долларов США. Также Ратновский райсуд Волынской области назначил испытательный срок на один год мужчине, который не пришел в военкомат, потому что пас коров.