Волинянку засудили до п'яти років в'язниці за крадіжку сала

Обвинувачена на суді. Фото: ТРК Аверс

На Волинщині суд засудив 27-річну ковельчанку Анну Гацюк до п'яти років в'язниці. Все через те, що вона вкрала сало в чоловіка на автовокзалі під час святкування Дня закоханих 14 лютого 2023 року.

Про це повідомляє місцевий телеканал Аверс.

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Ситуація з крадіжкою

Інцидент трапився 14 лютого поточного року. Анна святкувала День закоханих на автовокзалі міста Ковель, що на Волині. Під час розпиття алкоголю фігурантка побачила поруч чоловіка.

Зазначається, що останній був напідпитку. Він спав на лавці поруч із компанією, в якій перебувала фігурантка. В сумці у чоловіка було сало, яке дівчина вирішила вкрасти. Встановлено, що вона забрала близько 8 кілограмів продукту. Коли чоловік прокинувся зранку, то виявив, що страва з його сумки зникла. Після цього потерпілий одразу звернувся до поліції.

"Під час допиту знайомі дівчини розповіли, що вона кілька разів відходила від компанії, а одного разу повернулася з грошима та пакетом сала. Його вони продали, щоб придбати алкоголь", — пишуть журналісти.

Свою вину обвинувачувана заперечує. Вона каже, що не крала сало, а її "друзі" її підставили. Однак суд вирішив, що дівчина винна — до того ж крадіжка харчів в її біографії не перший випадок. Тож служителі Феміди винесли їй вердикт у вигляді позбавлення волі строком на 5 років та 2 місяці. До 2028 року дівчина буде ув'язненою.

Нагадаємо, що раніше депутата волинської облради спіймали на хабарі у 35 тис. доларів США. Також Ратнівський райсуд Волинської області призначив іспитовий термін на один рік чоловіку, який не прийшов у військкомат, бо пас корів.