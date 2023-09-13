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На Волині депутат облради "погорів" на хабарі у 35 тис. доларів

13 вересня 2023 14:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Волині депутат облради "погорів" на хабарі у 35 тис. доларів
Слідчі дії проти депутата-хабарника. Фото: Нацполіція
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Депутат обласної ради Волиньської області намагався отримати неправомірну вигоду. Він вимагав значну суму в іноземній валюті у приватного інвестора.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України

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Вимагав хабар у підприємця

12 вересня 2023 року НАБУ і САП за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Державна служба розшуку Нацполіції викрили депутата Волинської обласної ради на одержанні неправомірної вигоди у сумі 35 тисяч доларів США.

За даними слідства, посадовець вимагав неправомірну вигоду від фізичної особи, яка мала намір придбати земельну ділянку на території однієї з територіальних громад Волинської області з метою подальшого створення на ній підприємства з утилізації відходів. В обмін на "винагороду" депутат обіцяв забезпечити прийняття місцевою радою низки рішень необхідних для отримання земельної ділянки у власність.

Вилучені у зловмисника долари. Фото: НАБУ і САП
Слідчі дії проти депутата-хабарника. Фото: НАБУ і САП
Вилучені у зловмисника євро. Фото: НАБУ і САП

Протягом квітня-травня поточного року посадовець одержав у вигляді "завдатку" частину неправомірної вигоди у розмірі 10 тисяч доларів США, а після отримання залишку у сумі 25 тисяч доларів США та обміну їх на євро з метою замести сліди був затриманий правоохоронцями.

Вирішується питання про повідомлення посадовцю про підозру. Детективи перевіряють причетність до вчинення злочину інших осіб.

Що відомо про хабарника

Варто зазначити, що за даними журналіста Олега Новікова, хабарником є депутат облради Валентин Кошельник.

"За моїми даними, йдеться про Валентина Кошельника, який обрався від партії "За майбутнє". Він вимагав від приватного інвестора 35 тисяч доларів за надання земельної ділянки у Володимирі Волинської області під створення підприємства з утилізації відходів", — написав Новиков на своїй сторінці у Telegram.

Раніше ми розповідали, що 1 серпня колегія суддів Вищого антикорупційного суду України затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та ексміністром екології та природних ресурсів Миколою Злочевським.

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