У САП розповіли, як справа про хабар від Злочевського стала найбільшим донатом на ЗСУ

Ексміністр екології та природних ресурсів України Микола Злочевський. Фото: Wikipedia

Сьогодні, 1 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду України затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та ексміністром екології та природних ресурсів Миколою Злочевським.

Про це повідомляє САП.

Читайте також:

Вирок Злочевському

Прокурор врахував беззаперечне визнання Злочевським своєї винуватості в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, відсутність матеріальної шкоди та наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого судового провадження.

"Крім того, за результатами співпраці з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури обвинувачений сплатив 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту "Армія Дронів". Також обвинувачений надав допомогу підрозділам ЗСУ у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Суд визнав ексміністра екології та природних ресурсів винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 КК України. Йому призначили покарання у виді штрафу в розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Справа Злочевського стала найбільшим донатом на армію України

У САП розповіли, що справа спроби передачі хабаря від колишнього міністра стала одним із найбільших донатів на ЗСУ в Україні.

За підсумками двох кримінальних проваджень на потреби української армії було передано 805,5 млн грн:

174,1 млн грн — на Сили Спеціальних операцій Збройних Сил України;

600 млн грн — на проєкт "Армія Дронів" від UNITED 24;

31,4 млн грн — на допомогу ЗСУ через рахунок НБУ.

Найбільший донат на ЗСУ. Фото: САП

Допис САП. Фото: скриншот

Допис САП. Фото: скриншот

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд зняв арешт з найбільшого хабара в історії, яким намагались підкупити САП та НАБУ.