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У САП розповіли, як справа про хабар від Злочевського стала найбільшим донатом на ЗСУ

1 серпня 2023 23:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У САП розповіли, як справа про хабар від Злочевського стала найбільшим донатом на ЗСУ
Ексміністр екології та природних ресурсів України Микола Злочевський. Фото: Wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 1 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду України затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та ексміністром екології та природних ресурсів Миколою Злочевським. 

Про це повідомляє САП.

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Прокурор врахував беззаперечне визнання Злочевським своєї винуватості в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, відсутність матеріальної шкоди та наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого судового провадження.

"Крім того, за результатами співпраці з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури обвинувачений сплатив 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту "Армія Дронів". Також обвинувачений надав допомогу підрозділам ЗСУ у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Суд визнав ексміністра екології та природних ресурсів винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 КК України. Йому призначили покарання у виді штрафу в розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Справа Злочевського стала найбільшим донатом на армію України

У САП розповіли, що справа спроби передачі хабаря від колишнього міністра стала одним із найбільших донатів на ЗСУ в Україні. 

За підсумками двох кримінальних проваджень на потреби української армії було передано 805,5 млн грн:

  • 174,1 млн грн — на Сили Спеціальних операцій Збройних Сил України; 
  • 600 млн грн —  на проєкт "Армія Дронів" від UNITED 24; 
  • 31,4 млн грн — на допомогу ЗСУ через рахунок НБУ.
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Найбільший донат на ЗСУ. Фото: САП
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Допис САП. Фото: скриншот
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Допис САП. Фото: скриншот

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд зняв арешт з найбільшого хабара в історії, яким намагались підкупити САП та НАБУ.

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