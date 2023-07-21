На державному поліграфкомбінаті викрили корупційну схему на 450 мільйонів

Співробітник НАБУ та затриманий зловмисник. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупційну схему на суму понад 450 млн грн держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна". Це стало результатом співпраці слідчих із України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту.

Про це повідомляє НАБУ.

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Підозра порушникам

Вчора, 20 липня, про підозру було оголошено п'ятьом особам: колишньому директору та ексначальнику відділу держпідприємства "Поліграфкомбінат", фізичній особі-пособнику злочину.

"Також до Естонії скеровано документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни (директору та менеджеру підконтрольної компанії). Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України. Ексдиректору додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗМІ підозру від НАБУ отримав ексочільник МОЗ та колишній губернатор Одеської області Максим Степанов. Він керував поліграфкомбінатом у 2013 році.

За версією слідства, у 2013 році тодішній глава поліграфкомбінату Степанов придбав на підставних осіб естонську компанію, через яку організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків для паспортів, ID-карток, посвідчень водія тощо.

Корупційна схема — деталі

У 2013 році тодішній голова ДП придбав на підставних осіб естонську компанію. Він наголосив іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці. Йдеться про постачання продукції через "потрібну" компанію. Після цього він організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів. У НАБУ розповіли, що компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, а потім продавала для держпідприємства за завищеною ціною. Протягом 2013-2016 років через цю схему зловмисники отримали близько пів мільярда гривень.

Корупційна схема. Фото: НАБУ

Відмивання грошей

"Ексдиректор "Поліграфкомбінату" замаскував як продаж 45% своїх акцій у підприємстві, що фактично не працювало (фактична ринкова вартість близько 100 тис. доларів США) іншій підконтрольній компанії за 1,35 млн доларів США. Далі їх задекларував, чим фактично отримав можливість їх використовувати", — йдеться у повідомленні.

На рахунки близьких осіб ексдиректора ДП було переведено 150 тисяч доларів.

Колишній керівник "Поліграфкомбінату" запатентував на підконтрольну компанію право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи. Вони використовуються в паспортах України. У НАБУ пояснили, що кожен громадянин при отриманні документів "донатив" чиновнику за його "внесок".

Детективи вжили заходів для ліквідації такої схеми. На початку минулого року Уряд підтримав ініціативу НАБУ та змінив технічні вимоги та зображення захисних елементів паспортів України. Це дозволило позбутися залежності від результатів "інтелектуальної праці" ексдиректора ДП.

Міжнародна співпраця

Ефективності розслідування НАБУ і САП допомогла конструктивна співпраця з естонськими колегами.

"Докази отримані з Естонії дозволили встановити усі деталі схеми вчинення злочину та легалізації грошових коштів. Зі свого боку, в межах спільного розслідування естонськими правоохоронцями притягнуто до відповідальності чотирьох осіб за легалізацію коштів, викрадених з "Поліграфкомбінату", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці Франції перевіряють своїх громадян на участь у цьому правопорушенні.

Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили помічника народного депутата в отриманні хабаря. Чиновник допомагав ухилянтам безперешкодно перетинати кордон України.