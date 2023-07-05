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Допомагали ухилянтам: на хабарі спіймали помічника чинного нардепа

5 липня 2023 22:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Допомагали ухилянтам: на хабарі спіймали помічника чинного нардепа
Докази САП та НАБУ. Фото: САП
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Слідчі Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили помічника народного депутата в отриманні хабара. Чиновник допомагав ухилянтам безперешкодно перетинати кордон України.

Про це повідомляє САП.

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Матеріали слідства

За даними розслідування, згрупована спільнота регулярно збирала фінансові ресурси за додавання інформації до системи "Шлях" через регіональні військові адміністрації, що згодом забезпечувало безперешкодний перетин кордону. Вступна юридична класифікація злочину включає статтю 368 (частина 3 і 4), статтю 27 (частина 4), а також статтю 369 (частина 4) Кримінального кодексу України.

Наразі перевіряється залучення до зазначеного злочину самого народного депутата. Слідчі НАБУ проводять терміновий обшук на місці проживання чиновника у Тернопільській області.

Нагадаємо, у Львові затримано полковника служби цивільного захисту Університету безпеки життєдіяльності. Чиновник вимагав від представника підприємства хабар у розмірі 30 тис. грн за забезпечення видачі дозвільної документації з протипожежної безпеки.

Також ми писали, що голова Тернопільської облради Михайло Головко, якого підозрюють у хабарництві, спокійно ходить на роботу. Мовляв, суд його не усунув від виконання обов'язків.

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