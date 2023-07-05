Помогали уклонистам: на взятке поймали помощника действующего нардепа

Улики САП и НАБУ. Фото: САП

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили помощника народного депутата в получении взятки. Чиновник помогал уклонистам беспрепятственно пересекать границу Украины.

Об этом сообщает САП.

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Материалы следствия

По данным расследования, сгруппированное сообщество регулярно собирало финансовые ресурсы за добавление информации в систему "Шлях", через региональные военные администрации, что впоследствии обеспечивало беспрепятственное пересечение границы. Вступительная юридическая классификация преступления включает в себя статью 368 (часть 3 и 4), статью 27 (часть 4), а также статью 369 (часть 4) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проверяется вовлеченность в указанное преступление самого народного депутата. Следователи НАБУ проводят срочный обыск на месте проживания чиновника в Тернопольской области.

Напомним, во Львове задержан полковник службы гражданской защиты Университета безопасности жизнедеятельности. Чиновник требовал от представителя предприятия взятку в размере 30 тыс. грн за обеспечение выдачи разрешительной документации по противопожарной безопасности.

Также мы писали, что глава Тернопольского облсовета Михаил Головко, которого подозревают во взяточничестве, спокойно ходит на работу. Мол, суд его не отстранил от исполнения обязанностей.