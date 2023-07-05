Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Помогали уклонистам: на взятке поймали помощника действующего нардепа arrow

Помогали уклонистам: на взятке поймали помощника действующего нардепа

5 июля 2023 22:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Помогали уклонистам: на взятке поймали помощника действующего нардепа
Улики САП и НАБУ. Фото: САП
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили помощника народного депутата в получении взятки. Чиновник помогал уклонистам беспрепятственно пересекать границу Украины.

Об этом сообщает САП.

Читайте также:

Материалы следствия

По данным расследования, сгруппированное сообщество регулярно собирало финансовые ресурсы за добавление информации в систему "Шлях", через региональные военные администрации, что впоследствии обеспечивало беспрепятственное пересечение границы. Вступительная юридическая классификация преступления включает в себя статью 368 (часть 3 и 4), статью 27 (часть 4), а также статью 369 (часть 4) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проверяется вовлеченность в указанное преступление самого народного депутата. Следователи НАБУ проводят срочный обыск на месте проживания чиновника в Тернопольской области.

Напомним, во Львове задержан полковник службы гражданской защиты Университета безопасности жизнедеятельности. Чиновник требовал от представителя предприятия взятку в размере 30 тыс. грн за обеспечение выдачи разрешительной документации по противопожарной безопасности.

Также мы писали, что глава Тернопольского облсовета Михаил Головко, которого подозревают во взяточничестве, спокойно ходит на работу. Мол, суд его не отстранил от исполнения обязанностей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз