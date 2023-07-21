На государственном полиграфкомбинате разоблачили коррупционную схему на 450 миллионов

Сотрудник НАБУ и задержанный злоумышленник. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупционную схему на сумму более 450 млн грн госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина". Это стало результатом сотрудничества следователей из Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста.

Об этом сообщает НАБУ.

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Подозрение нарушителям

Вчера, 20 июля, о подозрении было объявлено пяти лицам: бывшему директору и экс-начальнику отдела госпредприятия "Полиграфкомбинат", физическому лицу-пособнику преступления.

"Также в Эстонию направлены документы для сообщения о подозрении двум гражданам этой страны (директору и менеджеру подконтрольной компании). Квалификация: ч. 5 ст. 191 УК Украины. Экс-директору дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По информации СМИ, подозрение от НАБУ получил экс-глава Минздрава и бывший губернатор Одесской области Максим Степанов. Он руководил полиграфкомбинатом в 2013 году.

По версии следствия, в 2013 году тогдашний глава полиграфкомбината Степанов приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, по которой организовал закупку материалов для изготовления бланков для паспортов, ID-карт, водительских удостоверений и т.д.

Коррупционная схема

В 2013 году тогдашний глава ГП приобрел на подставных лиц эстонскую компанию. Он подчеркнул иностранным партнерам обязательное требование о сотрудничестве. Речь идет о поставках продукции через "нужную" компанию. После этого он организовал закупку материалов для изготовления бланков документов. В НАБУ рассказали, что компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, а затем продавала для госпредприятия по завышенной цене. В течение 2013-2016 годов через эту схему злоумышленники получили около полумиллиарда гривен.

Коррупционная схема. Фото: НАБУ

Отмывание денег

"Экс-директор "Полиграфкомбината" замаскировал как продажу 45% своих акций в предприятии, которое фактически не работало (фактическая рыночная стоимость около 100 тыс. долларов США) другой подконтрольной компании за 1,35 млн долларов США. Далее их задекларировал, чем фактически получил возможность их использовать", — говорится в сообщении.

На счета близких лиц экс-директора ГП было переведено 150 тысяч долларов.

Бывший руководитель "Полиграфкомбината" запатентовал на подконтрольную компанию право интеллектуальной собственности на имплантированные защитные элементы. Они используются в паспортах Украины. В НАБУ объяснили, что каждый гражданин при получении документов "донатил" чиновнику за его "взнос".

Детективы приняли меры по ликвидации такой схемы. В начале прошлого года правительство поддержало инициативу НАБУ и изменило технические требования и изображения защитных элементов паспортов Украины. Это позволило избавиться от зависимости от результатов "интеллектуального труда" экс-директора ГП.

Международное сотрудничество

Эффективности расследования НАБУ и САП помогло конструктивное сотрудничество с эстонскими коллегами.

"Доказательства полученные из Эстонии позволили установить все детали схемы совершения преступления и легализации денежных средств. Со своей стороны, в рамках совместного расследования эстонскими правоохранителями привлечены к ответственности четыре человека за легализацию средств, похищенных из "Полиграфкомбината", — говорится в сообщении.

Правоохранители Франции проверяют своих граждан на участие в этом правонарушении.

Напомним, следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили помощника народного депутата в получении взятки. Чиновник помогал уклонистам беспрепятственно пересекать границу Украины.