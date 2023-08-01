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В САП рассказали, как дело о взятке от Злочевского стало самым большим донатом на ВСУ

1 августа 2023 23:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В САП рассказали, как дело о взятке от Злочевского стало самым большим донатом на ВСУ
Экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский. Фото: Wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 1 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и экс-министром экологии и природных ресурсов Николаем Злочевским.

Об этом сообщает САП.

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Прокурор учел безоговорочное признание Злочевским своей виновности в инкриминируемом ему уголовном правонарушении, отсутствие материального ущерба и наличие общественного интереса в обеспечении более быстрого судебного производства.

"Кроме того, по результатам сотрудничества с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры обвиняемый оплатил 500 млн грн на помощь ВСУ для проекта "Армия Дронов". Также обвиняемый оказал помощь подразделениям ВСУ в виде покупки оборудования на общую сумму более 160 млн грн", — говорится в сообщении.

Суд признал экс-министра экологии и природных ресурсов виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 УК Украины. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Дело Злочевского стало самым большим донатом на армию Украины

В САП рассказали, что дело попытки передачи взятки от бывшего министра стало одним из самых больших донатов на ВСУ в Украине.

По итогам двух уголовных производств на нужды украинской армии было передано 805,5 млн грн:

  • 174,1 млн грн — на Силы Специальных операций Вооруженных Сил Украины;
  • 600 млн грн — на проект "Армия Дронов" от UNITED 24;
  • 31,4 млн грн — на помощь ВСУ через счет НБУ.
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Самый большой донат на ВСУ. Фото: САП
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Пост САП. Фото: скриншот
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Пост САП. Фото: скриншот

Напомним, Высший антикоррупционный суд снял арест с самой большой взятки в истории, которой пытались подкупить САП и НАБУ.

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