На Волыни депутат облсовета "погорел" на взятке в 35 тыс. долларов

Следственные действия против депутата-взяточника. Фото: Нацполиция

Депутат областного совета Волынской области пытался извлечь неправомерную выгоду. Он потребовал значительную сумму в иностранной валюте у частного инвестора.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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12 сентября 2023 года НАБУ и САП при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Волынской области Государственная служба розыска Нацполиции разоблачила депутата Волынского областного совета на получении неправомерной выгоды в сумме 35 тысяч долларов США.



По данным следствия, должностное лицо требовало неправомерную выгоду от физического лица, намеревавшегося приобрести земельный участок на территории одной из территориальных общин Волынской области с целью дальнейшего создания на нем предприятия по утилизации отходов. В обмен на "вознаграждение" депутат обещал обеспечить принятие местным советом ряда решений, необходимых для получения земельного участка в собственность.

Отобраные у злоумышленника доллары. Фото: НАБУ и САП

Следственные действия против депутата-взяточника. Фото: НАБУ и САП

Отобраные у злоумышленника евро. Фото: НАБУ и САП

В течение апреля-мая текущего года чиновник получил в виде "задатка" часть неправомерной выгоды в размере 10 тысяч долларов США, а после получения остатка в сумме 25 тысяч долларов США и обмена их на евро с целью замести следы был задержан правоохранителями.



Решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении. Детективы проверяют причастность к совершению преступления других лиц.

Что известно о взяточнике

Следует отметить, что по данным журналиста Олега Новикова, взяточником является депутат облсовета Валентин Кошельник.

"По моим данным, речь идет о Валентине Кошельнике, который избрался от партии "За майбутнє!". Он требовал от частного инвестора 35 тысяч долларов за предоставление земельного участка во Владимире Волынской области под создание предприятия по утилизации отходов", — написал Новиков на своей странице в Telegram.

Ранее мы рассказывали, что 1 августа коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и эксминистром экологии и природных ресурсов Николаем Злочевским.