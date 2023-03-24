На Волині детективи БЕБ виявили понад 30 тонн підробленої побутової хімії відомих брендів

Підроблена побутова хімія

У Волинській області детективи Територіального управління БЕБ виявили понад 30 тонн сировини та десятки тисяч одиниць готового фальсифікату побутової хімії відомих брендів. Правопорушники продавали підробки під виглядом оригіналу через Інтернет.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

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"За даними слідства, жителі Волинської області налагодили роботу двох цехів з виготовлення миючих засобів. На готову продукцію клеїли етикетки із назвами відомих торговельних марок. Під виглядом оригіналу підробки продавали через мережу Інтернет за цінами нижче ринкових", — йдеться у повідомленні.

Закордонним компаніям, що зареєстрували торговельні марки в Україні та мають міжнародну реєстрацію, було спричинено матеріальну шкоду в розмірі понад 2 млн грн.

Правоохоронці провели дев'ять обшуків. Вони вилучили обладнання для виробництва та пакування товарів, комп'ютерну техніку, десятки тисяч наклейок з назвами торгових марок та три транспортні засоби.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми.

Нагадаємо, детективи БЕБ в Одеській області продовжують розслідування кримінального провадження щодо організації масштабного виробництва парфумерії відомих світових брендів. Наразі вилучено продукції на загальну суму понад 9,2 млн грн та виявлені канали постачання компонентів для виробництва.

Також ми писали, що правоохоронці затримали детектива територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві. Посадовець за хабарі прикривав гральний бізнес.