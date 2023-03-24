На Волыни детективы БЭБ обнаружили более 30 тонн поддельной бытовой химии известных брендов
В Волынской области детективы Территориального управления БЭБ обнаружили более 30 тонн сырья и десятки тысяч готового фальсификата бытовой химии известных брендов. Правонарушители продавали подделки под видом оригинала через Интернет.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.
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"По данным следствия, жители Волынской области наладили работу двух цехов по изготовлению моющих средств. На готовую продукцию клеили этикетки с названиями известных торговых марок. Под видом оригинала подделки продавали через сеть Интернет по ценам ниже рыночных", — говорится в сообщении.
Зарубежным компаниям, зарегистрировавшим торговые марки в Украине и имеющим международную регистрацию, был причинен материальный ущерб в размере более 2 млн грн.
Правоохранители провели девять обысков. Они изъяли оборудование для производства и упаковки товаров, компьютерную технику, десятки тысяч наклеек с названиями торговых марок и три транспортных средства.
Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и устанавливается полный круг лиц причастных к схеме.
Напомним, детективы БЭБ в Одесской области продолжают расследование уголовного производства по организации масштабного производства парфюмерии известных мировых брендов. В настоящее время изъята продукция на общую сумму более 9,2 млн грн и обнаружены каналы поставки компонентов для производства.
Также мы писали, что правоохранители задержали детектива территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве. Чиновник за взятки прикрывал игорный бизнес.