ДБР викрило детектива БЕБ на кришуванні грального бізнесу

Посадовець прикривав гральний бізнес за неправомірну винагороду

Правоохоронці затримали детектива територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві. Посадовець за хабарі прикривав гральний бізнес.

Про це інформує пресслужба ДБР.

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Зазначається, що ДБР розслідувало провадження щодо організованої злочинної групи, яка займалася незаконним гральним бізнесом на території Києва. Під виглядом проведення лотереї вони відкривали нелегальні ігрові зали.

Під час слідства правоохоронці вийшли на детектива БЕБ, який за винагороду у 1,2 тис. доларів США на місяць "консультував" зловмисників щодо забезпечення безперешкодної діяльності.

"До цього він працював у іншому правоохоронному органі, де саме і займався протидією незаконному гральному бізнесу, а потім вирішив перенести "підробіток" на нову роботу", — розповідають в ДБР.

Відомо, що чоловіку повідомлено про підозру у бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ч. 1 ст. 365-3 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Окрім того, працівники ДБР провели 13 обшуків за адресами проживання фігурантів та об’єктів незаконних гральних закладів на території Києва. Внаслідок чого було вилучено багато готівки, чорнові записи та комп’ютерну техніку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Офіс генерального прокурора викрив помічника судді, який вимагав у працівника одного з підприємств кошти за злив інформації про ймовірні обшуки. Свої послуги він оцінив у 100 доларів США на тиждень.