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СБУ ліквідувала шість нових каналів втечі ухилянтів призовного віку за кордон

9 лютого 2023 20:30
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
СБУ заблокувала виїзд за кордон військовозобов'язаних під час мобілізації
Середня вартість "квитка на втечу" становила від 1,5 до 12 тисяч доларів з клієнта
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

Служба безпеки України заблокувала ще шість каналів незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

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Згідно повідомлення, у ході слідчо-оперативних дій у різних регіонах України затримано сімох організаторів нелегальних "трафіків". За гроші вони пропонували потенційним призовникам виїхати за межі нашої держави на підставі підроблених документів про сімейний стан або участь у волонтерському русі.

Середня вартість "квитка на втечу" становила від 1,5 до 12 тисяч доларів з клієнта. Сума залежала від кількості осіб і терміновості виїзду.

Зокрема, в результаті проведення комплексних заходів на Київщині викрито місцевого ділка, який продавав фіктивні посвідчення "багатодітного батька" або волонтера ухилянтам для виїзду за кордон.

У Закарпатській області співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ затримали організатора каналу нелегальної міграції на передачі йому 12 тисяч доларів. За цю суму він "гарантував" приховано вивезти за кордон цілу групу ухилянтів.

На Житомирщині знешкоджено групу осіб, члени якої допомагали з оформленням фіктивних шлюбів із жінками з інвалідністю. Серед організаторів схеми — очільниця місцевої громадської організації.

У Запорізькій області викрито зловмисників, які вносили недостовірні відомості до системи "Шлях". Для цього використовували свої зв’язки серед посадовців держустанов та перевізників.

На Миколаївщині затримано організатора, який підробляв свідоцтва про народження неповнолітніх дітей і продавав фальшиві документи потенційним призовникам.

У Дніпропетровській області викрито мешканця регіону на оформленні ухилянтів до складу місцевої благодійної організації для їхнього виїзду за кордон нібито за гуманітарною допомогою.

У межах кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон), організаторам схем повідомлено про підозру. Тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, в січні Державне бюро розслідувань викрило працівників військкоматів Львівщини та Донеччини, які організували сталу схему отримання хабарів. Ділки обіцяли військовозобов'язаним чоловікам створити документи щодо непридатності для служби.

ДБР повідомило про підозру начальнику одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Львівської області та в.о. голови військово-лікарської комісії цього військкомату. Вони організували схему отримання хабарів за видачу документів щодо непридатності до військової служби.

В грудні минулого року повідомлялось, що на Одещині судитимуть двох учасників організованої групи. Вони заробляли на незаконному переправленні чоловіків через кордон.

Слідством встановлено, що 26-річний мешканець Болградського району налагодив "бізнес" з незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян через держкордон. Разом з ним був спільник — громадянин Молдови.

За грошову винагороду вони доставляли як охочих приїхати в Україну, так і залишити країну, чоловіків до кордону з Республікою Молдова на автомобілі та проводили поза пунктами пропуску через одне із сіл Болградського району. Свої послуги ділки оцінювали від 1 тисячі до 10 тисяч доларів США.
 

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