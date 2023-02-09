СБУ заблокировала выезд за границу военнообязанных во время мобилизации

Средняя стоимость «билета на побег» составляла от 1,5 до 12 тысяч долларов с клиента

Служба безопасности Украины заблокировала еще шесть каналов незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Согласно сообщению, в ходе следственно-оперативных действий в разных регионах Украины задержаны семь организаторов нелегальных "трафиков". За деньги они предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы нашего государства на основании поддельных документов о семейном положении или участии в волонтерском движении.

Средняя стоимость "билета на побег" составляла от 1,5 до 12 тысяч долларов с клиента. Сумма зависела от количества и срочности выезда.

В частности, в результате проведения комплексных мероприятий в Киевской области разоблачен местный делец, который продавал уклонистам фиктивные удостоверения "многодетного отца" или волонтера для выезда за границу.

В Закарпатской области сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ задержали организатора канала нелегальной миграции на передаче ему 12 тысяч долларов. За эту сумму он "гарантировал" скрыто вывезти за границу целую группу уклонистов.

В Житомирской области обезврежена группа лиц, члены которой помогали с оформлением фиктивных браков с женщинами с инвалидностью. Среди организаторов схемы — глава местной общественной организации.

В Запорожской области разоблачены злоумышленники, которые вносили недостоверные сведения в систему "Шлях". Для этого использовали свои связи среди чиновников госучреждений и перевозчиков.

В Николаевской области задержан организатор, который подделывал свидетельства о рождении несовершеннолетних детей и продавал фальшивые документы потенциальным призывникам.

В Днепропетровской области разоблачен житель региона на оформлении уклонистов в состав местной благотворительной организации для их выезда за границу якобы за гуманитарной помощью.

В рамках уголовных производств, начатых по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу), организаторам схем сообщено о подозрении. Продолжаются расследования по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.

Напомним, в январе Государственное бюро расследований разоблачило работников военкоматов Львовщины и Донетчины, которые организовали постоянную схему получения взяток. Дельцы обещали военнообязанным мужчинам создать документы о непригодности для службы.

ГБР сообщило о подозрении начальнику одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Львовской области и и.о. председателя военно-врачебной комиссии этого военкомата. Они организовали схему получения взяток за выдачу документов о непригодности к военной службе.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Одесской области будут судить двух участников организованной группы. Они зарабатывали на незаконной переправке мужчин через границу.

Следствием установлено, что 26-летний житель Болградского района наладил "бизнес" по незаконной переправке военнообязанных граждан через госграницу. Вместе с ним был подельник — гражданин Молдовы.

За денежное вознаграждение они доставляли мужчин, желающих приехать в Украину или покинуть страну, до границы с Республикой Молдова на автомобиле и проводили вне пунктов пропуска через одно из сел Болградского района. Свои услуги дельцы оценивали от 1 тысячи до 10 тысяч долларов США.