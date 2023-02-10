ГБР разоблачило детектива БЭБ на крышевании игорного бизнеса

Чиновник прикрывал игорный бизнес за неправомерное вознаграждение

Правоохранители задержали детектива территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве. Чиновник за взятки прикрывал игорный бизнес.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

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Отмечается, что ГБР расследовало производство по организованной преступной группе, которая занималась незаконным игорным бизнесом на территории Киева. Под видом проведения лотереи они открывали нелегальные игровые залы.

В ходе следствия правоохранители вышли на детектива БЭБ, который за вознаграждение в 1,2 тыс. долларов США в месяц "консультировал" злоумышленников по обеспечению беспрепятственной деятельности.

"До этого он работал в другом правоохранительном органе, где именно и занимался противодействием незаконному игорному бизнесу, а затем решил перенести "подработку" на новую работу", — рассказывают в ГБР.

Известно, что мужчине поставлено в известность о подозрении в бездействии работника правоохранительного органа относительно незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей (ч. 1 ст. 365-3 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Кроме того, работники ГБР провели 13 обысков по адресам проживания фигурантов и объектов незаконных игорных заведений на территории Киева. В результате было изъято много наличных денег, черновые записи и компьютерную технику.

Напомним, ранее мы писали, что Офис генерального прокурора разоблачил помощника судьи, требовавшего у работника одного из предприятий средства за слив информации о возможных обысках. Свои услуги он оценил в 100 долларов США в неделю.