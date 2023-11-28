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Выписывал себе премии — в Киеве экс-директор научно-методического центра получил подозрение

28 ноября 2023 11:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Выписывал себе премии — в Киеве экс-директор научно-методического центра получил подозрение
Сообщение подозрения экс-директору Киевского научно-методического центра. Фото: Киевская городская прокуратура
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему генеральному директору Киевского научно-методического центра. Он обвиняется в приказе о получении премий и растрате 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Преступные действия экс-директора Киевского научно-методического центра

Подольская окружная прокуратура Киева разоблачила бывшего гендиректора Киевского научно-методического центра по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий на хищении госбюджета.

По информации прокуратуры, должностное лицо в марте 2022 года нарушило требования постановления КМУ. Он подписал приказы о выплате премий себе и руководящему составу центра.

"Указанными действиями бывший чиновник нанес ущерб территориальной общине города Киева на общую сумму свыше 500 тыс. грн", — указали в прокуратуре.

Сообщение полиции о подозрении должностному лицу
Сообщение полиции о подозрении должностному лицу. Фото: скриншот поста прокуратуры

Правоохранители проводят досудебное расследование и решают вопрос с избранием меры пресечения для чиновника.

Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения генеральному директору обособленного подразделения ГП НАЭК "Энергоатом". Его подозревают в нанесении почти 100 млн грн ущерба государству во время строительства хранилища отработанного ядерного топлива.

Добавим, ВАКС применил к народному депутату Сергею Лабазюку меру пресечения в виде содержания под стражей за попытку подкупа топ-чиновников в сфере восстановления. Мера пресечения будет действовать до 21 января включительно с возможностью внесения залога в размере 40 млн грн.

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