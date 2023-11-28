Выписывал себе премии — в Киеве экс-директор научно-методического центра получил подозрение
Прокуратура сообщила о подозрении бывшему генеральному директору Киевского научно-методического центра. Он обвиняется в приказе о получении премий и растрате 500 тысяч гривен.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Преступные действия экс-директора Киевского научно-методического центра
Подольская окружная прокуратура Киева разоблачила бывшего гендиректора Киевского научно-методического центра по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий на хищении госбюджета.
По информации прокуратуры, должностное лицо в марте 2022 года нарушило требования постановления КМУ. Он подписал приказы о выплате премий себе и руководящему составу центра.
"Указанными действиями бывший чиновник нанес ущерб территориальной общине города Киева на общую сумму свыше 500 тыс. грн", — указали в прокуратуре.
Правоохранители проводят досудебное расследование и решают вопрос с избранием меры пресечения для чиновника.
Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения генеральному директору обособленного подразделения ГП НАЭК "Энергоатом". Его подозревают в нанесении почти 100 млн грн ущерба государству во время строительства хранилища отработанного ядерного топлива.
Добавим, ВАКС применил к народному депутату Сергею Лабазюку меру пресечения в виде содержания под стражей за попытку подкупа топ-чиновников в сфере восстановления. Мера пресечения будет действовать до 21 января включительно с возможностью внесения залога в размере 40 млн грн.
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