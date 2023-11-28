ВАКС взяв під варту нардепа Сергія Лабазюка з можливістю внесення застави у розмірі 40 млн грн.

ВАКС оголосив суму застави для нардепа, який пропонував хабар Найєму та Кубракову
Вищий антикорупційний суд застосував до народного депутата Сергія Лабазюка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за спробу підкупу топпосадовців у сфері відновлення. Запобіжний захід діятиме до 21 січня включно з можливістю внесення застави у розмірі 40 млн грн.
Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.
Запобіжний захід для Сергія Лабазюка
ВАКС відправив під варту до СІЗО нардепа від партії "За Майбутнє" Сергія Лабазюка. Таке рішення ухвалив слідчий суддя Володимир Воронько. Депутат отримав можливість внесення застави у розмірі 40,2 млн грн.
"У разі внесення застави, Лабазюк повинен буде дотримуватися встановлених судом обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти, не спілкуватися з іншими підозрюваним та свідками, зокрема Кубраковим і Найємом, носити електронний браслет", — зазначили в Центрі протидії корупції.
Що відомо про справу нардепа Сергія Лабазюка
НАБУ і САП повідомили про підозру Сергію Лабазюку. Його звинуватили у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та голови Держагентства відновлення Мустафи Найєма.
"Неправомірна вигода пропонувалася за отримання підрядів з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень", — вказали у НАБУ.
За версією слідства, у серпні поточного року Лабазюк звернувся до Кубракова з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 млрд грн. За це він пообіцяв "винагороду" у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду.
Крім того, ВАКС заарештував керівника приватної компанії "Ю Ар Ді Українські дороги" Дениса Назімова. Його вважають поплічником нардепа Сергія Лабазюка, якому інкримінують підкуп топпосадовців у сфері відновлення України.
Нагадаємо, Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід народному депутату від "Слуги Народу" Андрію Одарченку. Його взяли під варту до 20 січня 2024 року.
Йому призначили альтернативну заставу — 15 млн грн.
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