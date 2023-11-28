ВАКС взяв під варту нардепа Сергія Лабазюка з можливістю внесення застави у розмірі 40 млн грн.

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу нардепу Сергію Лабазюку. Фото: Суспільне

Вищий антикорупційний суд застосував до народного депутата Сергія Лабазюка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за спробу підкупу топпосадовців у сфері відновлення. Запобіжний захід діятиме до 21 січня включно з можливістю внесення застави у розмірі 40 млн грн.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

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Запобіжний захід для Сергія Лабазюка

ВАКС відправив під варту до СІЗО нардепа від партії "За Майбутнє" Сергія Лабазюка. Таке рішення ухвалив слідчий суддя Володимир Воронько. Депутат отримав можливість внесення застави у розмірі 40,2 млн грн.

"У разі внесення застави, Лабазюк повинен буде дотримуватися встановлених судом обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти, не спілкуватися з іншими підозрюваним та свідками, зокрема Кубраковим і Найємом, носити електронний браслет", — зазначили в Центрі протидії корупції.

Повідомлення про застосування запобіжного заходу для Лабазюка. Фото: скриншот допису Центру протидії корупції

Що відомо про справу нардепа Сергія Лабазюка

НАБУ і САП повідомили про підозру Сергію Лабазюку. Його звинуватили у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та голови Держагентства відновлення Мустафи Найєма.

"Неправомірна вигода пропонувалася за отримання підрядів з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень", — вказали у НАБУ.

Повідомлення НАБУ. Фото: скриншот допису НАБУ

За версією слідства, у серпні поточного року Лабазюк звернувся до Кубракова з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 млрд грн. За це він пообіцяв "винагороду" у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду.

Крім того, ВАКС заарештував керівника приватної компанії "Ю Ар Ді Українські дороги" Дениса Назімова. Його вважають поплічником нардепа Сергія Лабазюка, якому інкримінують підкуп топпосадовців у сфері відновлення України.

Нагадаємо, Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід народному депутату від "Слуги Народу" Андрію Одарченку. Його взяли під варту до 20 січня 2024 року.

Йому призначили альтернативну заставу — 15 млн грн.