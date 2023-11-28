Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow ВАКС оголосив суму застави для нардепа, який пропонував хабар Найєму та Кубракову arrow

ВАКС оголосив суму застави для нардепа, який пропонував хабар Найєму та Кубракову

28 листопада 2023 09:08
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
ВАКС взяв під варту нардепа Сергія Лабазюка з можливістю внесення застави у розмірі 40 млн грн.
Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу нардепу Сергію Лабазюку. Фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Вищий антикорупційний суд застосував до народного депутата Сергія Лабазюка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за спробу підкупу топпосадовців у сфері відновлення. Запобіжний захід діятиме до 21 січня включно з можливістю внесення застави у розмірі 40 млн грн.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Читайте також:

Запобіжний захід для Сергія Лабазюка

ВАКС відправив під варту до СІЗО нардепа від партії "За Майбутнє" Сергія Лабазюка. Таке рішення ухвалив слідчий суддя Володимир Воронько. Депутат отримав можливість внесення застави у розмірі 40,2 млн грн.

"У разі внесення застави, Лабазюк повинен буде дотримуватися встановлених судом обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти, не спілкуватися з іншими підозрюваним та свідками, зокрема Кубраковим і Найємом, носити електронний браслет", — зазначили в Центрі протидії корупції.

Повідомлення про застосування запобіжного заходу для Лабазюка
Повідомлення про застосування запобіжного заходу для Лабазюка. Фото: скриншот допису Центру протидії корупції

Що відомо про справу нардепа Сергія Лабазюка

НАБУ і САП повідомили про підозру Сергію Лабазюку. Його звинуватили у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та голови Держагентства відновлення Мустафи Найєма. 

"Неправомірна вигода пропонувалася за отримання підрядів з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень", — вказали у НАБУ.

Повідомлення НАБУ
Повідомлення НАБУ. Фото: скриншот допису НАБУ

За версією слідства, у серпні поточного року Лабазюк звернувся до Кубракова з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 млрд грн. За це він пообіцяв "винагороду" у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду.

Крім того, ВАКС заарештував керівника приватної компанії "Ю Ар Ді Українські дороги" Дениса Назімова. Його вважають поплічником нардепа Сергія Лабазюка, якому інкримінують підкуп топпосадовців у сфері відновлення України.

Нагадаємо, Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід народному депутату від "Слуги Народу" Андрію Одарченку. Його взяли під варту до 20 січня 2024 року.
Йому призначили альтернативну заставу — 15 млн грн.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:41 В Україні обвалилися ціни на бензин — скільки сьогодні коштує 1 л пального на АЗС

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

Актуальне по темі