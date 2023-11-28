ВАКС взял под стражу нардепа Сергея Лабазюка с возможностью внесения залога в размере 40 млн. грн.

Судебное заседание по избранию меры пресечения нардепу Сергею Лабазюку. Фото: Суспільне

Высший антикоррупционный суд применил к народному депутату Сергею Лабазюку меру пресечения в виде содержания под стражей за попытку подкупа топ-чиновников в сфере восстановления. Мера пресечения будет действовать до 21 января включительно с возможностью внесения залога в размере 40 млн грн.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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Мера пресечения для Сергея Лабазюка

ВАКС отправил под стражу в СИЗО нардепа от партии "За Будущее" Сергея Лабазюка. Такое решение принял следователь судья Владимир Воронько. Депутат получил возможность внесения залога в размере 40,2 млн грн.

"В случае внесения залога, Лабазюк должен будет соблюдать установленные судом обязанности, в том числе сдать загранпаспорта, не общаться с другими подозреваемыми и свидетелями, в частности Кубраковым и Найемом, носить электронный браслет", — отметили в Центре противодействия коррупции.

Сообщение о применении меры предосторожности для Лабазюка. Фото: скриншот поста Центра противодействия коррупции

Что известно о деле нардепа Сергея Лабазюка

НАБУ и САП сообщили о подозрении Сергею Лабазюку. Его обвинили в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и главы Госагентства восстановления Мустафы Найема.

"Неправомерная выгода предлагалась за получение подрядов по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 миллиард гривен", — указали в НАБУ.

Сообщение НАБУ. Фото: скриншот поста НАБУ

По версии следствия, в августе текущего года Лабазюк обратился к Кубракову с просьбой предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 млрд грн. За это он пообещал "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда.

Кроме того, ВАКС арестовал руководителя частной компании "Ю Ар Ди Украинские дороги" Дениса Назимова. Его считают сообщиником нардепа Сергея Лабазюка, которому инкриминируют подкуп топ-чиновников в сфере восстановления Украины.

Напомним, Высший антикорсуд избрал меру пресечения народному депутату от "Слуги Народа" Андрею Одарченко. Его заключили под стражу до 20 января 2024 года.

Ему назначили альтернативный залог — 15 млн грн.