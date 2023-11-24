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ВАКС заарештував фігуранта справи нардепа Лабазюка — деталі

24 листопада 2023 17:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ВАКС заарештував фігуранта справи нардепа Лабазюка — деталі
Обшуки в нардепа Сергія Лабазюка. Фото: САП
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Вищий антикорупційний суд заарештував керівника приватної компанії "Ю Ар Ді Українські дороги" Дениса Назімова. Його вважають поплічником нардепа Сергія Лабазюка, якому інкримінують підкуп топпосадовців у сфері відновлення України.

Про це повідомив журналіст Олег Новіков.

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За повідомленням медійника, альтернативою йому визначили 12 млн грн застави. Таке рішення було ухвалено слідчим суддею ВАКСу Олегом Федоровим.

Зазначимо, що народного депутата України від фракції "За майбутнє" Сергія Лабазюка та Дениса Назімова підозрюють у спробі підкупу голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма та віцепрем'єра з відновлення України Олександра Кубракова.

За версією слідства, як повідомляє журналіст, у серпні поточного року Лабазюк звернувся до Кубракова з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 млрд грн. За це він пообіцяв "винагороду" у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей політик  залучив директора компанії Назімова.

Після отримання 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту через річку Веревчина у Баштанському районі Миколаївської області Лабазюк через довірену особу перерахував Найєму обіцяні 150 тисяч доларів. Передача  відбулась на паркінгу одного з київських супермаркетів, а гроші знаходились у шкатулці. Самому нардепу, як каже Новіков, запобіжний захід поки що не обрали.

ВАКС заарештував фігуранта справи нардепа Лабазюка — деталі
Пост Новікова. Джерело: Telegram

Нагадаємо, що раніше ВАКС взяв під варту нардепа від "Слуги Народу" Андрія Одарченка, якого підозрюють у спробі підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. Йому призначили заставу в 15 млн грн. У суді прокури зачитали запис розмови політиків, де Одарченко переконує Найєма у здачі Харкова армії Росії.

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