ВАКС арестовал фигуранта дела нардепа Лабазюка — детали

Обыски у нардепа Сергея Лабазюка. Фото: САП

Высший антикоррупционный суд арестовал руководителя частной компании "Ю Ар Ди Украинские дороги" Дениса Назимова. Его считают сообщником нардепа Сергея Лабазюка, которому инкриминируют подкуп топ-чиновников в сфере восстановления Украины.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков.

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По сообщению медийного деятеля, альтернативой ему определили 12 млн грн залога. Такое решение было принято следственным судьей ВАКС Олегом Федоровым.

Отметим, что народный депутат Украины от фракции "За будущее" Сергей Лабазюк и Денис Назимов подозреваются в попытке подкупа главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема и вице-премьера по восстановлению Украины Александра Кубракова.

По версии следствия, как сообщает журналист, в августе текущего года Лабазюк обратился к Кубракову с просьбой предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 млрд. грн. За это он пообещал "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда. Для согласования дальнейших договоренностей политик привлек директора компании Назимова.

После получения 50 млн грн за подряд по восстановлению разрушенного моста через реку Веревочная в Баштанском районе Николаевской области Лабазюк через доверенное лицо перечислил Найему обещанные 150 тысяч долларов. Передача состоялась на паркинге одного из киевских супермаркетов, а деньги находились в шкатулке. Самому нардепу, как говорит Новиков, меру пресечения пока не избрали.

Пост Новикова. Источник: Telegram

Напомним, что ранее ВАКС взял под стражу нардепа от "Слуги Народа" Андрея Одарченко, подозреваемого в попытке подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема. Ему назначили залог в 15 млн. грн. В суде прокуроры зачитали запись разговора политиков, где Одарченко убеждает Найема в сдаче Харькова армии России.