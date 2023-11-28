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Посадовцю Енергоатому обрали запобіжний захід за розкрадання 100 млн грн

28 листопада 2023 11:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Посадовцю Енергоатому обрали запобіжний захід за розкрадання 100 млн грн
Гендиректор однієї із філій Енергоатому Микола Божко. Фото: Міністерство інфраструктури
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генеральному директору відокремленого підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом". Його підозрюють у завданні майже 100 млн грн збитків державі під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Сума застави

За даними ЗМІ, йдеться про генерального директора відокремленого підрозділу "Атомпроектінжиніринг" НАЕК "Енергоатом" Миколу Божка.

"Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у суді поклали на підозрюваного такі процесуальні обов'язки:

  • інформувати детектива, прокурора чи суд щод зміни свого місця проживання та місця роботи;
  • не спілкуватися з іншими підозрюваними у справі та свідками;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади закордонний паспорт та інші документи, які дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
  • носити електронний браслет.

"Питання щодо оскарження запобіжного заходу буде вирішене після ознайомлення з повним рішенням суду", — додали у САП. 

Що відомо про справу

25 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України оголосили підозру п'яти фігурантам, які причетні до заволодіння 100 млн грн при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива ДП "НАЕК "Енергоатом".

З наміром отримати більше коштів із ДП "НАЕК "Енергоатом", вартість контракту була потроєна — з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, включаючи додані вартості обладнання для радіаційного моніторингу.

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