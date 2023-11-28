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Чиновнику Энергоатома избрали меру пресечения за хищение 100 млн грн

28 ноября 2023 11:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Чиновнику Энергоатома избрали меру пресечения за хищение 100 млн грн
Гендиректор одного из филиалов Энергоатома Николай Божко. Фото: Министерство инфраструктуры
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения генеральному директору обособленного подразделения ГП НАЭК "Энергоатом". Его подозревают в нанесении почти 100 млн грн ущерба государству во время строительства хранилища отработанного ядерного топлива.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Сумма залога

По данным СМИ, речь идет о генеральном директоре обособленного подразделения "Атомпроектинжиниринг" НАЭК "Энергоатом" Николае Божко.

"Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 7 млн грн", — говорится в сообщении.

Кроме того, в суде возложили на подозреваемого следующие процессуальные обязанности:

  • информировать детектива, прокурора или суд о смене своего места жительства и места работы;
  • не общаться с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронный браслет.

"Вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным решением суда", — добавили в САП.

Что известно о деле

25 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины объявили подозрение пяти фигурантам, причастным к завладению 100 млн грн при строительстве хранилища отработанного ядерного топлива ГП "НАЭК "Энергоатом".

С намерением получить больше средств из ГП "НАЭК "Энергоатом", стоимость контракта была утроена — с 421 млн грн до 1,497 млрд грн, включая добавленные стоимости оборудования для радиационного мониторинга.

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