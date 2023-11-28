Виписував собі премії — у Києві ексдиректор науково-методичного центру отримав підозру

Повідомлення підозри ексдиректору Київського науково-методичного центру. Фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура повідомила про підозру колишньому генеральному директору Київського науково-методичного центру. Його звинувачують у наказі про отримання премій та розтраті 500 тисяч гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Злочинні дії ексдиректора Київського науково-методичного центру

Подільська окружна прокуратура Києва викрила колишнього гендиректора Київського науково-методичного центру з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій на розкраданні держбюджету.

За інформацією прокуратури, посадовець у березні 2022 року порушив вимоги постанови КМУ. Він підписав накази про виплату премій собі та керівному складу центру.

"Вказаними діями колишній чиновник спричинив збитки територіальній громаді міста Києва на загальну суму понад 500 тис грн", — вказали у прокуратурі.

Повідомлення поліції про підозру посадовцю. Фото: скриншот допису прокуратури

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування і вирішують питання з обранням запобіжного заходу для чиновника.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генеральному директору відокремленого підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом". Його підозрюють у завданні майже 100 млн грн збитків державі під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива.

Додамо, ВАКС застосував до народного депутата Сергія Лабазюка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за спробу підкупу топпосадовців у сфері відновлення. Запобіжний захід діятиме до 21 січня включно з можливістю внесення застави у розмірі 40 млн грн.