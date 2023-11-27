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Требовала взятку для полицейских — ГБР задержало адвоката-мошенницу

27 ноября 2023 16:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Требовала взятку для полицейских — ГБР задержало адвоката-мошенницу
Работники ГБР с подозреваемой. Фото: Генпрокуратура Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Сотрудники хмельницкого теруправления ГБР совместно с управлением СБУ в Житомирской области сообщили о подозрении житомирской адвокату-мошеннице. По предварительному сообщению, она обещала фигуранту уголовного производства за деньги "решить вопрос" со стражами порядка.

Об этом сообщает Генпрокуратура Украины.

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По данным следствия, житомирская адвокат, предоставляя правовую помощь по уголовному делу, предложила одному из подозреваемых поспособствовать смене следователями квалификации на менее тяжкое преступление, чтобы в дальнейшем смягчить наказание.

Требовала взятку для полицейских — ДБР задержало адвокатусу-мошенницу
Деньги, которые хотела получить мошенница. Источник: Житомирская областная прокуратура

"Уже точно установлено, что один из потенциальных клиентов адвоката подозревается в уголовном производстве по факту несанкционированной выкачки нефти из трубопроводов (ч. 2 ст. 292 УКУ)", — говорится в сообщении от ГБР.

Оперативники говорят: за 30 тысяч долларов женщина обещала ему "решить вопрос" со стражами порядка. Подозреваемая ссылалась на собственную осведомленность о материалах расследования, связях в правоохранительных органах и гарантировала, что договорится об уменьшении наказания во избежание заключения.

Требовала взятку для полицейских — ДБР задержало адвокатусу-мошенницу
Удаление взятки. Источник: ГБР

"Он получил неделю на поиски денег, но решил обратиться в правоохранительные органы. Выяснилось, что никаких прямых контактов с правоохранителями адвоката не было, а она просто хотела присвоить эти средства", — сообщают в ГБР.

Правоохранители задержали женщину после получения взятки. Средства изъяли. Ей сообщено о подозрении в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу.

Напомним, что ранее в Киевской области прокуратура сообщила о подозрении четырем участникам преступной группы. Злоумышленники похитили пищевые продукты для Вооруженных сил Украины более чем на 5 млн грн. Еще раньше ведомство обнаружило у депутата Ровенского облсовета незадекларированное состояние, стоимостью в несколько миллионов долларов.

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