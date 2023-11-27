Требовала взятку для полицейских — ГБР задержало адвоката-мошенницу
Сотрудники хмельницкого теруправления ГБР совместно с управлением СБУ в Житомирской области сообщили о подозрении житомирской адвокату-мошеннице. По предварительному сообщению, она обещала фигуранту уголовного производства за деньги "решить вопрос" со стражами порядка.
Об этом сообщает Генпрокуратура Украины.
Мошенница требовала деньги "для правоохранителей"
По данным следствия, житомирская адвокат, предоставляя правовую помощь по уголовному делу, предложила одному из подозреваемых поспособствовать смене следователями квалификации на менее тяжкое преступление, чтобы в дальнейшем смягчить наказание.
"Уже точно установлено, что один из потенциальных клиентов адвоката подозревается в уголовном производстве по факту несанкционированной выкачки нефти из трубопроводов (ч. 2 ст. 292 УКУ)", — говорится в сообщении от ГБР.
Оперативники говорят: за 30 тысяч долларов женщина обещала ему "решить вопрос" со стражами порядка. Подозреваемая ссылалась на собственную осведомленность о материалах расследования, связях в правоохранительных органах и гарантировала, что договорится об уменьшении наказания во избежание заключения.
"Он получил неделю на поиски денег, но решил обратиться в правоохранительные органы. Выяснилось, что никаких прямых контактов с правоохранителями адвоката не было, а она просто хотела присвоить эти средства", — сообщают в ГБР.
Правоохранители задержали женщину после получения взятки. Средства изъяли. Ей сообщено о подозрении в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу.
Напомним, что ранее в Киевской области прокуратура сообщила о подозрении четырем участникам преступной группы. Злоумышленники похитили пищевые продукты для Вооруженных сил Украины более чем на 5 млн грн. Еще раньше ведомство обнаружило у депутата Ровенского облсовета незадекларированное состояние, стоимостью в несколько миллионов долларов.
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