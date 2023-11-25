У Рівному в депутата облради виявили незадекларовані мільйони доларів

Незадекларовані статки депутата у Рівному. Фото: скриншот з відео

Державне бюро розслідувань виявило у депутата Рівненської обласної ради незадекларовані статки. Їх сума сягнула кількох мільйонів доларів.

Про це повідомляє ДБР.

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Так, депутат до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Згодом зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП "Ліси України".

Працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування він незаконно збагатився на мільйони доларів.

У помешканні та робочому місці депутата та членів його сім'ї провели обшуки, під час яких виявили лише готівкою понад 4 млн дол. у різній валюті.

Незаконні статки, які виявили у депутата. Фото: ДБР

Також правоохоронці знайшли у депутата незадекларовані три елітні автомобілі AUDI Q8, MERCEDES-BENZ GLE 350E, BMW X5.

Незадекларована автівка, знайдена у депутата. Фото: ДБР

Крім того, були виявлені коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe, золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього, в яких були патрони.

Водночас народний обранець мав у власності чотири земельні ділянки у Рівному, де будував котеджі. Проте ділянки зареєстровані на номінальних осіб, що йому підконтрольні.

На підставі зібраних доказів депутату вручили повідомлення про підозру за статтею незаконного збагачення. Також проведуть моніторинг способу життя чоловіка та його сім’ї.

Нагадаємо, що народного депутата Андрія Одарченка викрили правоохоронці НАБУ та САП на спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Народний обранець пропонував топпосадовцю хабар у біткоїнах.

Після чого партія "Слуга народу" призупинила членство депутата Андрія Одарченка у парламентській групі. Рішення було ухвалено керівництвом фракції.

Також ми писали, що за народного депутата Андрія Одарченка, якого підозрюють у спробі підкупу біткойнами голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, внесли заставу 15 млн грн. Нардеп вийшов зі слідчого ізолятора.