В Ровно у депутата облсовета обнаружили незадекларированные миллионы долларов

Незадекларированное состояние депутата в Ровно. Фото: скриншот с видео

Государственное бюро расследований обнаружило у депутата Ровенского областного совета незадекларированное состояние. Их сумма составила несколько миллионов долларов.

Об этом сообщает ДБР.

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Так, депутат до февраля 2023 занимал должность начальника Ровенского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Впоследствии занял одну из руководящих должностей в созданном на его базе Полесском лесном офисе ГСХП "Леса Украины".

Работая в исполнительной власти и органах местного самоуправления, он незаконно обогатился на миллионы долларов.

В доме и рабочем месте депутата и членов его семьи провели обыски, во время которых обнаружили лишь наличными свыше 4 млн долларов в разной валюте.

Незаконное состояние, которое обнаружили у депутата. Фото: ДБР

Также правоохранители нашли у депутата незадекларированные три элитных автомобиля AUDI Q8, MERCEDES-BENZ GLE 350E, BMW X5.

Незадекларированный автомобиль, найденный у депутата. Фото: ДБР

Кроме того, были обнаружены драгоценности и дорогие часы, в частности, элитной марки Рatek philippe, золотые монеты, слитки золота, два пистолета, автомат Калашникова с 16 магазинами к нему, в которых были патроны.

В то же время народный избранник имел в собственности четыре земельных участка в Ровно, где строил коттеджи. Однако участки зарегистрированы на номинальных лиц, подконтрольных ему.

На основании собранных доказательств депутату вручили уведомление о подозрении по статье незаконного обогащения. Также проведут мониторинг образа жизни мужчины и его семьи.

Напомним, что народный депутат Андрей Одарченко был разоблачен правоохранителями НАБУ и САП на попытке подкупа главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Народный избранник предлагал топ-чиновнику взятку в биткоинах.

После чего партия "Слуга народа" приостановила членство депутата Андрея Одарченко в парламентской группе. Решение было принято руководством фракции.

Также мы писали, что при народном депутате Андрее Одарченко, подозреваемом в попытке подкупа биткоинами председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры, внесли залог 15 млн грн. Нардеп вышел из следственного изолятора.