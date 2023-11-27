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На Київщині службовці військової частини продавали ресторанам призначені бійцям харчі

27 листопада 2023 13:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Київщині службовці військової частини продавали ресторанам призначені бійцям харчі
Праціники ДБР проводять слідчі дії. Фото: Офіс генпрокурора
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Київщині прокуратура повідомила про підозру чотирьом учасникам злочинної групи. Зловмисники викрали продукти харчування для Збройних сил України на понад 5 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Підозрюваним інкримінували викрадення, привласнення та розтрату військового майна шляхом зловживання службовим становищем.

"За даними слідства, учасники злочинної групи, до якої входили військовослужбовці, працівники ЗСУ та представники двох приватних підприємств, привласнювали продукти харчування, які призначалися для Збройних сил України", — говориться в повідомленні прокуратури. 

В Державному бюро розслідувань повідомили, що до злочинної групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями та продавали частину продуктів, призначених для бійців частини, у магазинах, ресторанах та базарах. Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи, відповідно, добові норми харчового забезпечення для військових. 

"Діючи у змові із службовими особами цієї частини, вказували у первинних бухгалтерських документах завищений обсяг продуктів харчування. За неіснуючі продукти харчування було сплачено понад 5 млн грн", — повідомили в прокуратурі.

ДБР
Працівники ДБР затримали підозрюваного. Фото: Офіс генпрокурора
гроші
Вилучені у підозрюваних кошти. Фото: Офіс генпрокурора

Слідчі дії прокуратури і ДБР

Під час проведення санкціонованих судом обшуків у підозрюваних було вилучено понад 1 млн грн у різній валюті.

Також було конфісковано автомобіль, яким здійснювалось перевезення викрадених із військової частини продуктів харчування, чорнову бухгалтерію, підроблені первинні бухгалтерські документи та інші докази їх протиправної діяльності. 

Раніше ми повідомляли, що Державне бюро розслідувань виявило у депутата Рівненської обласної ради незадекларовані статки. Їхня сума сягнула кількох мільйонів доларів.

Нагадуємо, що суд наклав арешт на майно народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Під забороною опинилися навіть автівки та нерухомість, що зареєстровані на матір та колишню дружину нардепа.

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